Mi piace sempre avere tra le mani un debut album perchè è parecchio interessante vedere l'opera prima di una band, spesso giovane e non ancora interamente piegata a certe logiche discografiche.Con i teutonicipoi possiamo parlare di un esordio assoluto in quanto, sebbene formatisi nel 2014, i cinque ragazzi bavaresi prima di questo "" licenziato danon avevano rilasciato nemmeno un EP.Il combo ha poi una storia comune tra le band giovani: ex compagni di scuola riuniti dalla passione per l'heavy metal. E' così che i fratelli(entrambi alle sei corde) insieme al bassista, al vocalisted al batteristagettano le basi dei" non è un album perfetto, sarebbe stato pretendere troppo da un'opera prima, ed ha sostanzialmente tre grossi limiti che con il trascorrere degli ascolti si palesano evidenti:1) la band è chiaramente influenzata (eufemismo) dalle band della scena heavy/melodica moderna quali Avenged Sevenfold e Trivium su tutti, perciò il lavoro non brilla chiaramente di originalità;2) la struttura delle canzoni e la stessa composizione dell'album è piuttosto ripetitiva: i nostri hanno qualità musicali, tecnica e gusto da vendere ma procedono in modo troppo piatto, senza scossoni in grado di rendere in qualche modo memorabile una parte del platter;3) i brani sono mediamente lunghi per una proposta di questo tipo e, sebbene rispettino la classica forma-canzone intro, strofa, bridge, ritornello,assolo e chiusura i tempi sono piuttosto dilatati e non del tutto esenti da passaggi di riempimento.Detto questo però vi sono anche parecchi spunti molto interessanti:ci sono riffs potenti e serrati come nell'opener "", intrecci melodici raffinati e velocissimi nella successiva "", trovate azzeccate quali l'utilizzo di archi durante l'incipit della title track "" che probabilmente è l'apice di tutto l'album per la grande pulizia tecnica durante tutta la sua durata unita ad una buona dose di aggressività." è un altro pezzo palesemente derivativo ma di sicuro impatto grazie anche alla prova davvero ottima diche -sebbene punti molto più su accenti melodici che aggressivi- riesce ad essere convincente e mai in difficoltà.Non mi ha convinto invece la strumentale "", non tanto per l'interpretazione (sempre all'altezza) della band quanto perchè sembra più un pezzo da rifinire più che una canzone vera e propria.Chiude l'album la lunga power ballad "" che probabilmente offre le coordinate più nelle corde dei: grandissimo gusto per la melodia con aperture non eccessive a parti più tirate.Tirando le somme un debutto convincente che -nonostante i difetti di gioventù- ha molte più luci che ombre e merita sicuramente di non essere liquidato con un ascolto distratto.La qualità tecnica del quintetto è di prim'ordine: sta solo a loro adesso uscire dall'ombra delle celebri bands alle quali si ispirano e camminare con le proprie gambe.- "