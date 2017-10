Gli inglesisono dei temerari. Mi hanno ricordato i Glowin Shadow, le cose più soft dei Good Tiger o dei Periphery (e guarda caso alla regia c'è), ma hanno personalità da vendere, tant'è che inquadrarli è impresa davvero ardua.Si può sicuramente dire che fanno alternative rock/metal, ma sarebbe troppo riduttivo.è molto orecchiabile, con melodie di facile presa (ma non per questo scontate), è ricercata e ha un bel tiro, il tutto in soli 4 minuti.non è da meno, con le sue influenze funk piegate con successo al contesto rock/metal, e fa il paio con, che spicca per le capacità tecniche dimostrate dalla band. Coni londinesi hanno reso accessibili le intuizioni ritmico-melodiche dei King Crimson degli Anni Ottanta con l'aggiunta di percussioni dal carattere latin, mentresuona ruffiana e spavalda al punto giusto.sfocia rapidamente in, pseudo-ballad dai connotati progressivi che mette a sistema virtuosismi e ritmi tribali.- con lo splendido break sincopato - è heavy e con pochi fronzoli, e prelude a, dove il groove coinvolgente è dato dagli ostinati di chitarra e basso. Gli stessi espedienti vengono utilizzati per- con una cura maggiore per gli effetti chitarristici - prima della conclusiva, giocata sulle dinamiche e sul contrasto fra timbriche soffuse e granitiche.Qualchedi troppo (tra l'altro del tutto inutile) penalizza la valutazione finale, ma non posso che accogliere favorevolmente album comeche provano a suggerire un futuro per la nostra musica preferita.