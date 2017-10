Progressive metal e concept album: un binomio ormai indissolubile? A quanto pare sì. Anche i veteranihanno deciso di cimentarsi in un'opera ambiziosa dalla trama affascinantecon risultati che definirei altalenanti.I partenopei, infatti, non riescono a essere incisivi quanto potrebbero, soprattutto sul fronte delle linee vocali che spesso non sono all'altezza della perizia strumentale dei musicisti (che sono bravi ma anche prolissi).Dopo il soffuso prologo strumentale, siamo catapultati nell'universo sonorodella band:riecheggia, aggiungendo una sfumatura elettronica un po' posticcia prima di un cantato più propriamente jazz/fusion che sfocia in soluzioni djent e alternative.è più lineare - e mi ha ricordato certe cose dei Vanden Plas - e contrasta con la successiva e disorientante, con l'inizio scippato adei maestri di New York. La spazialeanticipa, ballad che diventa rapidamente una nervosa traccia prog dai (timidi) caratteri funk. La riuscita- di impostazione ayreoniana - strizza l'occhio ai Symphony X, mentrespicca per il lavoro strumentale di, e per le influenze oriental non troppo marcate.vorrebbe essere più easy e canonica nelle intenzioni, ma è fin troppo coraggiosa nelle scelte timbriche, e ci porta alla suite finale, dove vengono messi a sistema il latin, il funk e la fusion sentiti in precedenza con armonie e ritmiche spigolose che non avrebbero sfigurato in un album dei Leprous.Alcune "leggerezze" - in particolare le troppe citazioni, più o meno volute - me le sarei aspettate da una band alle prime armi (e non dai) e vanno a inficiare una valutazione che altrimenti avrebbe potuto essere leggermente più alta. Peccato...