Non si ferma un momento, che anche quest'anno ci "regala" altri 46 minuti di musica (usciti con quasi cinquant'anni di ritardo, almeno a sentirli, ma questa è un'altra storia) a nomeIl sound non si scosta di una virgola da quello che da (quasi) sempre ci propone l'artista austriaco, un tributo fin troppo smaccato alle sonorità doom, space rock, prog e krautrock di leggende come Ash Ra Tempel e Hawkwind. Ecco allora che i 12 minuti dell'iniziale, ipnotica e lisergica, scorrono via senza sorprese se non per gli inquietanti inserti cantati/recitati della fidaè vagamente più strutturata, con linee vocali e timbriche più definite, e fa il paio con, concitata e ansiogena nella migliore tradizioneè di fatto una piacevole traccia strumentale dalle tinte sinfoniche e morriconiane che anticipa, a cavallo tra Kraftwerk edie soci. Il brevedi drone music - evocativo ma fine a se stesso - sfocia nel pasticcio a base di basso pulsante, synth, mellotron, chitarre scordate e improvvisazioni vocali (chiamarle melodie mi pare eccessivo) della titletrack.è lineare, non esaltante, ma impreziosita da timbriche ricercate e originali, e conduce alla conclusiva, decisamente troppo sperimentale e vicina alla musica concreta per poter essere valutata oggettivamente (anche se i minuti finali di "quasi nulla" sanno un po' di presa in giro).Capisco, ma cos'hacontro il concetto di "forma"? Spero un giorno di scoprirlo...