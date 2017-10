Quale modo migliore per rendere omaggio a due figure immense - e prematuramente scomparse - del panorama rock internazionale se non con un EP a loro dedicato? Perché, di per sé un’uscita sostanzialmente inutile, a questo serve.L’arcinoto brano di(a cui lo stessoaveva lavorato in studio) dà il titolo a questa release registrata a Berlino esattamente 39 anni e un mese dopo le storiche incisioni che sarebbero confluite nel full-length dell’artista inglese. Sull’altro fronte,viene ricordato con due pezzi altrettanto celebri del Re Cremisi, un’ottimainterpretata magistralmente dae una sempre ammaliantecon tanto di coda percussionistica (dal nome) firmata dal trioAscoltare idal vivo su disco è sempre una soddisfazione per le orecchie, ma se andate alla ricerca di uno spettacolo anche per gli occhi prendete un biglietto per un loro concerto e non ve ne pentirete.