Pollice su per i, terra di artisti leggendari quali ZZ Top, Pantera, Stevie Ray Vaughan che ora ci presenta questa bluesy metal band da McAllen che suona un metal ricco di southern groove che mutua varie influenze, dal nu-metal degli Slipknot, alle aperture più melodiche degli Stone Sour passando per i Down e il mood hard rock degli Zz Top. La voce di, roca e potente quasi un ruggito a volte, è il trademark del gruppo, ma tutta la band è in palla, le chitarre suonano dure macinando riff caldi come lava, la sezione ritmica è precisa e potente capace di passare dal metal più tirato alle ballads con estrema disinvoltura e soprattutto il songwriting è ispirato e l’esecuzione sanguigna e ruspante come si deve.” apre le danze, veloce, potente e sorretta da un solo tagliente come un rasoio, la batteria picchia duro giocando sulla doppia cassa, “è piu’ rallentata ma non perde un’oncia in potenza, grazie al suono delle chitarre e ci offre anche un chorus melodico che ben si innesta nel corpo della canzone,” è un mid tempo alla Down e anche qui il chorus è melodico, parliamo ovviamente di una melodia sempre tesa, nervosa non certo di cori alla Def Leppard. I Sons Of Texas si dimostrano maestri nel coniugare rabbia, melodia e un suono secco e heavy, non scoprendo nulla di nuovo probabilmente ma quello che fanno gli riesce molto bene.inizia con un arpeggio ma il groove è assicurato da un’ottima chitarra heavy, si tratta comunque di un brano che potremmo definire come ballad,” è un roccioso mid tempo con un bell’assolo nel mezzo, conil ritmo torna a salire e la canzone si poggia su riff veloci e una melodia di fondo che rende il brano quasi canticchiabile, ancora una volta i SOT coniugano velocità e melodia da par loro, “” è una power ballad sorretta da un bella melodia, “” viaggia su riff hard/heavy e ritmiche veloci pur non tralasciando il groove soprattutto nel pre-chorus, “” si muove su un ritmo sinuoso, stacchi e reprise, la titletrack è un lento e potente pezzo con le chitarre piene di armonizzazioni una solida base ritmica, le vocals sono un rabbioso ringhio che ricorda Phil Anselmo, mentre la conclusiva “” è il pezzo da novanta del disco, che puzza di blues elettrico con ritmiche galoppanti e accelerazioni, chorus melodico e gran lavoro chitarrisitico di fondo . Davvero una bella scoperta, questo “” ci mostra una band nuova ( nata solo nel 2013 ) con all’attivo un debut album nel 2015, che ci conduce sulle polverose highways texane a suon di sudore, muscoli e tanto groove.