" è il disco di debutto dei vicentini, uscito quest'anno nonostante la band si sia formata ben 7 anni fa.La loro proposta è assai variegata..anzi diciamolo subito, è troppo eterogenea e questo si riflette su quanto proposto e sul livello del songwriting: alcuni brani sono davvero ben fatti, trascinanti e riusciti, altri sono davvero banalotti, privi di mordente e moscissimi.Tutto cio' è lo specchio della continua alternanza dei nostri tra alternative rock, heavy classic, punk che va a sfiorare il pop....insomma, non si capisce come si possa passare a tracce come l'opener "", che lascia quasi presupporre un disco heavy a-la-Wolf o qualcosa del genere con il riffaccio di partenza, ma che comunque funziona alla grande anche col suo flavour alternativo, o la scalmanata "" che per l'entusiasmo e per l'uso dei cori ricorda qualcosa degli Enforcer, a brani assolutamente mediocri come "" o "" o addirittura scadenti come "" o "", decisamente adolescenziali e dozzinali, per non citare la conclusiva "", molto easy listening per carità ma anche assai abusata e di scarsissima longevità.Ne risulta un disco incompleto e sbilanciato, capace di ottimi spunti ma anche di cadute di stile imbarazzanti. Personalmente consiglierei aidi spingere sull'acceleratore e dirigersi verso un heavy rock più di spessore ma probabilmente sono di parte...e visto il brano scelto per il video mi pare ovvio che la band abbia già deciso che strada prendere.D'altronde si sa che col metal si va poco lontano; forse con le canzoncine allegre e facili si fa più strada.