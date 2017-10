La capacità di esser sempre attuali senza perdere il contatto con le proprie origini è una caratteristica che appartiene solamente alle grandissime band. Glidiappartengono, a mio personale giudizio, a questo gruppo elitario, riconoscibilissimi sia quando affondano nel death-doom, sia quando scalciano con furia omicida.Scorrere la discografia per chi è in cerca di conferme: partendo dauscito nel 1992 perfino al più recente “di tre anni fa comprendendo anche il materiale edito come singoli ed EP, è impossibile rimanere delusi o insoddisfatti.è il loro undicesimo lavoro in studio, l’ennesima pietra preziosa di una carriera votata al sentiero della mano sinistra del death metal, ed è uno di quei lavori che trasmettono oscurità e angoscia fin dai primi passaggi.Definire riuscito il matrimonio fra il riffing tormentato die l’opera dietro la consolle di quel vecchio marpione di Dè riduttivo, ogni nota è riconoscibile, profonda e tagliente, ogni canzone possiede quell’aura maligna che si pretende in un album a nome Incantation, trasmettendo un semplice messaggio: non cercate speranza, luce o gioia. Non ne troverete.Ed in questo viaggio nell’Abisso la band ci porta in preferibilmente in territori death-doom, senza sentire il bisogno di correre per 40 minuti, bensì rallentando con sapienza, soffocandoci secondo dopo secondo, puntando su sensazioni disturbanti (in questo senso valga l’ascolto di).Punti di forza del lotto? A mio avviso l’opener “”, la pesante “”, la varia e schizzoide “i”, l’apocalittica “” meritano un encomio particolare anche se, ripeto, è l’intero lavoro a funzionare nella sua interezza.Come non poter cogliere la bellezza dell’oscurità?