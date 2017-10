sono il side project del mastermind dei, Thomas Gurrath, e mentre questi ultimi rappresentano il lato heavy ( Death Metal per la precisione anche se qui i puristi del genere storceranno il naso), i BG propongono quello più hard rock e sono spudoratamente emuli degli AC DC e fin qui nulla di male sono innumerevoli i gruppi che suonano come gli AC DC, il problema è che le prime 10 canzoni del primo dischetto ( ") sono troppo piatte, monotone nella loro semplicità. I BG hanno azionato il pilota automatico e sia a livello di sezione ritmica (uno spossante 4/4 continuo), che di riff (legnosi, privi di mordente) indirizzano le melodie su coordinate di assoluta piattezza, per non parlare delle vocals un ibrido fra Udo e Brian Johnson; neanche i solos aiutano in quanto privi del mood blueseggiante che Angus Young sapeva dare.Tutto da buttare, allora? No, per fortuna le canzoni successive sono più frizzanti, veloci, sorrette da un songwriting almeno accettabile e sono presenti delle ottime covers di pezzi classici quali “” dei Judas e “” degli Accept, qui riproposte in modo bombastico inclusi i solos che, soprattutto nella canzone del gruppo inglese, non erano per niente facili da eseguire. Il giudizio rimane positivo anche per le songs del secondo dischetto molto più ispirate che alternano ritmiche veloci in stile heavy metal classico (“) con altre più cadenzate ma ugualmente potenti (“) sorrette da un roccioso riffing e chorus anthemici; anche pezzi piu’ easy come “alla fine risultano piacevoli da canticchiare, mentre si torna ad essere duri nelle altre covers di brani dei Judas (“) e sopratutto Ac DcE siamo così giunti al terzo CD del box set che ci propone i brani tratti dall'album "" del 2012 e sorprendentemente il songwriting risulta più dinamico e vario rispetto al primo CD che propone"del 2016. Forse all'inizio della carriera i Nostri ci davano dentro dì più, sta di fatto che nel terzo dischetto abbiamo ottime songs veloci quali ""dal riff irresistibile, o "con basso e batteria che tengono il ritmo di "", "" è un rock n' roll dinamico che ricorda "", accanto ad altre composizioni in 4/4 ma con melodie sempre coinvolgenti che ti fanno battere il piedino con chorus davvero impossibili da non cantare, le ritmiche sono qui più orientate al lato metal che puramente hard rock ("" che ricorda "" ad esempio); da ultimo da segnalare la presenza di ben quattro bonus tracks ad arricchire l'offerta di un dischetto che originariamente era uscito sotto il monicker DebaucherryIl giudizio finale su questo box set contenente tre cd è sostanzialmetne buono, dopo un inizio un po’ in sordina col primo dischetto, prende quota e dimostra come le due anime deisiano i due lati di una stessa medaglia che, se nulla toglie e nulla aggiunge alla storia della ns musica, ci presenta una band solida, coesa e rockeggiante. Una ghiotta occasione per chi non conosce la band, di avvicinarsi ad essa