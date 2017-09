Anche nello vorticoso cumulo di uscite discografiche a cui ci ha abituato la scena musicale del “terzo millennio”, un nuovo lavoro deglie il loro approdo allanon possono e non devono in alcun modo passare per un avvenimento “normale” o addirittura trascurabile.E questo perché innanzi tutto è ormai evidente che non abbiamo a che fare con “un’altra”diimpegnata a riprodurre i suoni più viziosi della Los Angeles anni ottanta, ed entrare neldi unatanto prestigiosa può essere tranquillamente considerato il doveroso riconoscimento di una caratura artistica di classe superiore.Il fatto che si tratti di due realtà italiane, ovviamente, aggiunge un pizzico di orgoglio supplementare in chi si è sentito dire per molto tempo che per fare del buonbisognava necessariamente nascere e crescere in altri luoghi del mondo, ma volendo escludere futili questioni “campanilistiche”, quello che conta per davvero è che “” è unsplendido, una vivida testimonianza di maturità compositiva ed esecutiva valorizzata da un’energia espressiva viscerale, carente in molti nuovi frequentatori delle lande “stradaiole”.Chi aveva etichettato il gruppo con il marchio diffamatorio del “progetto” avrebbe dovuto ricredersi già da un po’ e qualora si fosse “distratto” il mio consiglio è di ascoltare con attenzione l’intensità chesono stati in grado di infondere alle undici tracce del disco … livelli di coesione, creatività e passione così impressionanti non si raggiungono senza “crederci” veramente fino in fondo.” sfronda il genere di ammiccamentie si offre al pubblico degli appassionati con un’attitudine fondamentalmente diretta e “selvaggia”, pur conservando garbo, una notevole fantasia e soprattutto un gusto innato per la “canzone”, di quel tipo raro capace di rimanere impresso nella memoria e scatenare la produzione di flussi imperiosi di adrenalina e dopamina.La prima mossa della raccolta, “”, è un inno vitale e trascinante, e tuttavia meglio di lui fanno l’irresistibilecorale di “”, il pulsante toccodi “” e la mordacità di “”, in cui la lama deimetallici affetta impietosamente scorci sonori alla(!).Ildi “” consente all’opera di non allentare la presa emotiva, mentre l’adescamento “intelligente” di “” e i vibranti tonidi “” la accentuano ulteriormente, esaltando la versatilità e il temperamento di una formazione che pur operando in un settore in cui è difficile “inventare” qualcosa, sa gestire in maniera eccezionale tutte le suggestioni ispirative che alimentano il suo avvincenteSi continua con la melodia viscosa di “”, il clima drammatico di “” è semplicemente appassionante e, dopo l’arrembante “”, tocca a “” innescare l’ultimo ordigno emozionale del programma, un vero tripudio per i sensi spronato da chitarre sferzanti, ritmiche possenti e da un cantato equamente suddiviso tra prontezza comunicativa e teatralità, in una sorta di peculiare e iperbolica fusione tra Moltley Crue, Savatage e Queen.Glicon il loro quarto albo confermano di possedere tutte le qualità richieste a un… non riconoscerlo è un puro atto di malafede o indica allarmanti disfunzioni dell'apparato