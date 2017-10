Con un colpo di scena degno delle migliori soap-opera spagnole, tornano a riaffacciarsi sulla scena musicale i, rimasti orfani nel 2015 del fondatore e padre/padrone. Lo fanno grazie acon un album () che - eccezion fatta per alcune contaminazioni di cui parlerò meglio in seguito - tributa in modo fin troppo smaccato gli anni d'oro in casafatti di sequenze, sintetizzatorie sonorità (quasi sempre) calde e analogiche.L'introduttivaè emblematica da questo punto di vista, sempre sul "filo del rasoio" della musica da discoteca.è più vicina al recente passato e a certa elettronica tedesca da, mentreriporta alle colonne sonore degli Anni Ottanta, avvolgenti e sinistre allo stesso tempo, e strizza pure l'occhio al post-rock più di tendenza. Le atmosfere algide, teutoniche - e talvolta ipnotiche - figlie di Ableton e di Logic caratterizzano, prima dell'ottima, che mette a sistema 50 anni di carriera deidivisi tra melodie semplici ma incisive, tentazioni sinfoniche, musica concreta e vocazioni più propriamente pop.è un altro episodio nostalgico e lisergico - con la chitarra diin evidenza - e prelude a, dall'inizio disorientante che ricordain salsa kraut, ma dall'evoluzione certamente più "familiare". È difficile non pensare aascoltando, così come lo spettro dell'ex-aleggia su, brano comunque 100%nonostante alcuni inaspettati innesti acustici - dati dal pianoforte e dal violino - e una coda un filo troppo ansiogena per gli standard del trio.Un disco forse non necessario, indirettamente dedicato alla memoria die per questo dal piglio "sincero" e sentito.