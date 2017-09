Così terminava la sua (ottima) rece il nostro Gandy parlando del monumentale ottavo lavoro in studio degli olandesi; e chi sono io per contraddirlo?Questo "" infatti non è altro che un ensemble di 6 brani composti dalla band durante il processo creativo che ha portato& Co. a scrivere appunto "".Lo stessoa proposito di questo EP ha infatti dichiarato che i brani erano troppo buoni per essere utilizzati esclusivamente come bonus tracks spiegando nel contempo come sia arduo a volte scegliere quali canzoni includere in un album, specie se tutte vengono composte "nello stesso flusso creativo".Ecco quindi che, per evitare che i fans perdessero brani eccellenti, laha realizzato questo cd: mossa azzeccata in quanto -se possibile- le 6 songs sono pari (se non addirittura superiori a parere di chi scrive) di quelle contenute nel full length.E' quasi pleonastico illustrare le coordinate di questo lavoro: gliper scelta non hanno quasi mai variato la propria proposta musicale fatta di power ipervitaminico arricchito di partiture sinfoniche e completato dagli apprezzati duetti tra la voce angelica e potente die le harsh vocals diPossiamo quindi lasciare scorrere l'opener "", la robustissima "" o la più epica "" ben sapendo che la band ci darà quello che ci aspettiamo.Mi piace concedere qualche riga alla malinconica e sognante "" che -fedele appunto al proprio titolo- permette di tirare il fiato per tre minuti dedicati solo alla voce (celestiale ma non compiaciuta in questo brano) di Simone ed a passaggi di chitarra acustica e pianoforte.Chiude il lavoro "", una sfuriata power in perfetto-style in cui il riffing roccioso direclama la scena insieme ad un più abbondante utilizzo di growls da parte diUn disco in linea quindi e con l'ultimo disco e con la solida fama della band che, seppur viaggiando quasi ormai con il pilota automatico (e non necessariamente è un male), riesce a proporre lavori di qualità evidente.E no, il voto non è influenzato dalla indiscutibile avvenenza della- "