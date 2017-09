Giungono alla seconda prova sulla lunga distanza i messicani, dopo l'acclamato (e autoprodotto)datato 2011. Il prog metal interamente strumentale del quartetto è più pesante di quello dei Liquid Tension Experiment, meno cervellotico di quello dei Planet X e tutto sommato distante dalle "derive" fusion di The Aristocrats e Nova Collective.Le sonorità esotiche in salsa metal del tour-de-force introduttivosfociano nella breve e romantica, che ricorda uncon il gain insolitamente alto. Sualeggia lo spettro degli Animals As Leaders, mentreè un altro episodio dal minutaggio contenuto, rilassato, jazzato e dalla spiccata componente elettronica.è la traccia più propriamente progressiva del lotto, dall'incipit "nostalgico" allo sviluppo di scuola dreamtheateriana - anche se per la prima volta ho sentito la mancanza di una parte vocale - prima delle timbriche sintetiche, spacey e minimale alla maniera didiè una bordata elettrica che tributa chitarristi del calibro di, e prelude ai due minuti densissimi di, tra sitar, echi mediorientali e avanguardia - forse un po' troppo. Il finale, sperimentale e spigoloso, è lasciato alla titletrack - curioso incrocio tra dei Rush e dei Weather Report sotto steroidi - che colpisce per il bel solo di basso diMusica da nerd? Sicuramente sì, ma con un suo fascino.