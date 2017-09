Giovani e di belle speranze, ai tarantini(originariamente chiamati Imperium) non manca di certo l'ambizione, dato che debuttano con un concept album di natura distopica che per la trama - e solo per quella - a qualcuno ha ricordato l'inarrivabiledei Queensrÿche. Come se non bastasse, i nostri hanno pensato di coinvolgere nientepopodimeno cheper un cameo nella tracciaIl risultato è un album complessivamente solido di progressive metal "vecchia scuola", melodico e misurato, che ogni tanto strizza l'occhio a sonorità più moderne ma sempre con gusto e moderazione (è già di per sé un ottimo esempio). Inla ricerca di linee vocali originali si scontra in parte con un rifframa un po' scolastico e derivativo elargito dalla coppia, prima della discreta, che mette a sistema la "cafonaggine" dei Symphony X e la classe chitarristica di. Ancheè sporcata da qualche cliché di troppo - il growl, poi, mi è parso azzardato - ma la grooveggiantespicca per l'uso intelligente dell'elettronica. In, il protagonista incontrastato è il cantante, ottimo interprete anche nella successiva, Fates Warning che più non si può.- che attacca comema evolve in maniera molto più vetriolica e "in-your-face" - sfocia nella sopraccitata, dove il sempre delicatoex-tastierista dei Dream Theater si confronta con un episodio denso ed elaborato ma senza dubbio scorrevole. La chiusura è affidata a, brano che tributa per un'ultima volta le band die di, si dice di solito. Perché sia buona ancheserve solo un pizzico di personalità in più...