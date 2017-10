Corruzione, dipendenza, violenza, guerra e mala informazione sono le piaghe che affliggono questo mondo allegorico, teatro dei racconti di Lily, nel quale si intrecciano storie di tante vite apparentemente diverse ma fortemente collegate tra loro.

Sono gli stessiin un'intervista rilasciata recentemente a descrivere il nuovo concept uscito viaquest'anno dopo l'ottimo esordiodel 2013. Da allora di cose ne sono successe parecchie - dall'abbandono di quasi tutti i membri del nucleo originale a una serie di live con band del calibro di Pain of Salvation, Claudio Simonetti’s Goblin, Circus Maximus e Ghost B.C - e(registrato dall'onnipresente) è rimasto di fatto chiuso in un cassetto dal 2014 a oggi.Delle 18 tracce del full-length, una buona metà sono stralci di dialoghi o momenti di sound design brevi ed evocativi; il resto sono ottime canzoni, estremamente ben arrangiate, essenziali e mai prolisse.Dopo il preludio- con il pianoforte e il cantato teatrale ed elegante di scuola- è la volta di, brano groovy allacon delle riuscite aperture melodiche.è un'altra chicca fatta di orchestrazioni ed elettronica, che non sfigurerebbe in una rock opera, così come la più semplice e direttarimanda ai Symphony X e all'oriental metal, senza risultare troppo derivativa, e contrasta con, un dialogo musicato a cavallo tra colonna sonora e Fates Warning.evoca il cabaret ma evolve rapidamente in sonorità heavy e drammatiche, mentreè una ballad sofferta e appassionata che mette a sistemadei Pink Floyd edegli Who. L'accoppiata, nonostante le citazioni morriconiane, è più vicina al rock che al metal, e sfocia nell'elaboratissima, un po' circense, un po'e un po' Ayreon fino al brusco cambio di rotta al terzo minuto dalla deriva epica e sinfonica. L'outro fa pensare a un jazz-club, finale lynchano inaspettato e gustoso.L'attesa è stata ripagata. Complimenti agliche hanno saputo gestire con maestria così tanti ingredienti.