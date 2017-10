Quando si parla di, inevitabilmente, si parla die non potrebbe essere diversamente visto che tutt’ora nel cuore della maggioranza dei die-hard fans, la lineup dei ’70 del combo americano rimane la miglioreEppure faremmo un errore a limitare qui il discorso, Ace Frehely è l’unico membro dei Kiss che ha continuato a fare dischi, concerti, collaborazioni anche in veste di solista e si tratta di una carriera parallela di tutto rispetto, prima coi Frehley’s Comet e poi da solo; non solo, quello che conta di più e’ che Ace non ha mai perso la verve creativa e non ha mai sfornato dischi mediocri partendo dall’omonimo “Ace Frehley” del 1978 uscito in contemporanea con i 3 album sollisti degli altri membri dei Kiss, album che a detta di molti è stato il migliore dei quattro.Per nulla offuscato dall’ingombrante ego di Stanley e Simmons, lo “SpaceMan” nel 2009 fece uscire uno dei suoi migliori full length, “” che ora vede una nuova luce, rimasterizzato e con 3 bonus tracks ( tra cui due brani "" eoriginariamente scritti per i Kiss e mai pubblicati ) sotto il nome di “”. L’inizio è fulminante, con 4 tracks che da sole valgono l’acquisto del disco, “” ha un riff micidiale nella miglior tradizione del Bacio, “” è un hard rock roccioso come pochi, “poggia su un lavoro chitarristico duro ed elaborato, mentre “è un rock’n’roll easy da cantare a squarciagola.Il lavoro procede con “”, uno strumentale un po’ anomalo e confusionario a mio parere, molto più classica è invece ““ che sembra uscita direttamente dal lavoro solista del 1978, “e “” sono ballads che rappresentano il lato intimista di Ace con testi politically correct, una menzione particolare va alla seconda canzone sorretta da un bellissimo coro di voci bianche sul finale.è un altro strumentale e consiamo a quota 3, onestamente un po’ troppi per un solo disco, il primo è sorretto da un buon assolo in perfetto Frehley’s style mentre in “Fractured” sono gli aprpeggi acustici a dettare la melodia, con “il ritmo aumenta decisamente ed è un comeback al sound dei ’70 con riff duri e taglienti, “” ci riporta su sonorità piu’ easy ed è un episodio leggero e scanzonato, “” è praticamente “Fox & Free” con diverse lyrics, mentre decisamente piu’ interessante risulta “che è piu’ dura della versione “ normale “ proprio perchè più cadenzata e pesante, mentre la conclusisva “è una riproposizione del brano “Space Bear (Extended) con inserti spoken.In conclusione abbiamo di fronte un album decisamente valido, dal songwriting energico ma purtroppo penalizzato dalla presenza di troppi doppioni o "alternative version" di stessi brani, mettere dei veri inediti sarebbe stato decisamente piu' stimolante.