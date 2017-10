Se ascoltate metal pesante e non state seguendo "Eskapist"allora non state sentendo un cazzo.I nostri mettono in porto una navicella autonoma che anticipa di un lustro quelli che saranno i materiali dei veicoli avveniristici.I tratti cinematografici si sposano come indiani delle caste medie. Tanto fra loro, quanto con alcune atmosfere fondative diLe arie art prog (underground americano) fanno capolino in ogni interlocuzione.I fraseggi sono algebrici e gli assoli stimati: risalta un'accessibilitá da piola sotto casa.L'occasione di tenere insieme° SikTh e Fleurety (in una tensione calda e rara)° la freschezza del djent meno cisgender e del power brasiliano battere-levare-levare-battere° l'avantguardia di insistere sul limbo della "quarta" persona singolare° la vaghezza artistica dell' "extreme§prog§core" (*** da collocare qua e là)° i succhi math delle colazioni coi fiocchi di soje di Gogjè poderosa e creativa in tutto il lavoro, oltre che generativa e balsamica quando si appaia all'idioma usato.Ne nasce un senso di grazia e di gratitudine.Non leggete oltre.Top Album nel trapasso autunnaleTop Tracklist di tutto il '17Vostro #