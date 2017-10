E' tempo anche per gli heavy metallers francesiin questo 2017 di spegnere le candeline sui propri 25 anni di attività.E quale modo migliore per festeggiare che pubblicare un nuovo full length -il nono, licenziato da- e chiamarlo "" in modo da lasciare pochissimo spazio all'interpretazione?Penso nessuno.Ora mettiamo due o tre cose in chiaro:SE il fatto che il timbro vocale e le modalità interpretative diricordino da vicinissimo Chris Boltendhal (singer dei Grave Digger) senza fare nulla per nasconderlo vi infastidisce;SE siete stufi che da 25 anni ogni release dei ragazzi d'Oltralpe suoni molto molto simile ai dischi di Running Wild ed appunto Grave Digger e non abbia alcuna intenzione di cambiare;SE infine trovate inutile ed addirittura superflua l'ennesima band che si adagia sulle strutture stilistiche e melodiche del power di stampo teutonico...ALLORA vi consiglio di guardare direttamente il voto a destra ed abbandonare la lettura, sarà sufficiente per confermare le vostre idee sul gruppoALTRIMENTI se ve ne sbattete i cosiddetti in cambio di un onesto disco di heavy metal ben suonato, seguitemi per sviscerare qualcosa da questo "".Rispetto al precedente "The Heathen Dawn" l'album è molto più aggressivo e risente positivamente del completo ambientamento del chitarristache in detto album era appunto appena arrivato dopo la precedente esperienza negli Elvenstorm, portando nuove idee e nuova linfa al gruppo che pareva in una fase di stanca." si apre subito con un poker di canzoni di facilissima assimilazione e che saranno -ci scommetto- apprezzatissime in sede live: "", "" (se siete arrivati sin qui a leggere è perchè poco vi frega se sì, assomiglia al titolo di un brano contenuto in "Masquerade"), "" e la titletrack "" hanno ritornelli orecchiabili al punto giusto, sono aggressive, potenti e soprattutto coinvolgenti nel ritmo.Non mancano i mid-tempo come "" e "" nè i brani di puro power con doppia cassa a tappeto e riffs ipervitaminici quali "" e "" nè inevitabili i brani meno riusciti come l'insipida "" o uno dei due digipack bonus ""." non sposterà il futuro del metal di un centimetro, probabilmente dopo qualche ascolto finirà a prendere polvere nelle pieghe delle varie collezioni, è piacione e ammiccante in maniera sfacciata ma, siccome è suonato da musicisti che sanno il fatto loro e credono maledettamente in quello che fanno, porta comunque a casa una voto più che positivo.