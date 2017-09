Undicesimo album per il gruppo austriaco deiche tuttavia non riesce a replicare i buoni risultati ottenuti con le recenti release incise pernegli ultimi anni.Questa moda di dichiarare prima dell'uscita di ogni album che il lavoro che verrà sara il più estremo, il più maligno, il più pesante, il più veloce eccetera eccetera sta prendendo una brutta piega ed il duo austriaco non esce indenne dallo sbandierare ai quattro venti i bellicosi propositi: a conti fatti il sound dei Belphegor è purtroppo completamente deviato sul death metal, lasciando solamente all'impatto e alla velocità il compito di sorreggere la loro proposta musicale; così facendo, tutta l'atmosfera, le sensazioni malevole, le ambientazioni sinistre che da sempre hanno contraddistinto il songwriting della band capitanata dal buonsono state spazzate via da una enorme monotonia di fondo che ha trasformato una buona black metal band in una più che ordinaria formazionE dedita ad un death metal troppo ripetitivo, spesso ordinario e poco convincente.Se già il precedente "" aveva preso questa direzione, il nuovo "" segna un ulteriore e deciso passo di allontanamento da ciò che aveva contraddistinto, tra alti e bassi, la carriera di una band oltremodo longeva ed apprezzata: sono ormai passati più di venti anni e nessuno pretende più un "" o "", ma che almeno i Belphegor rimangano a cimentarsi in quello che gli riesce meglio: il death metal lasciamolo suonare a chi lo sa fare o a chi vi si cimenta da diversi lustri.Peccato, tanta forma (l’abilità dei nostri agli strumenti è innegabile) persa in un mare di mancanza di sostanza, e non basta qualche brano vagamente più ispirato come “” a risollevare le sorti di quello che sembra un disco - di quelli mosci - deiUn album che non cambierà assolutamente nulla nelle sorti dei, mai protagonisti assoluti della scena estrema europea ma da sempre seguiti in maniera cieca dai loro fan e - questo glielo riconosco - assolutamente impermeabili ad aperture moderniste o vagamente commerciali, sperando che perlomeno tornino a quanto proposto sino ad una decina di anni fa.