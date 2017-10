“… ‘Cause I know I reached my ultimate stage. It’s the end of the last chapter …”

(“At the end of the last chapter”; “Hard Incursion” – 1986)

E invece no … l’ultimo capitolo della parabola artistica deglinon è ancora stato scritto, e questo “” non ha davvero nulla a che fare con la manifestazione artistica di veterani in vena di languide “nostalgie”, e riporta sulla “scena” uno dei collettivi musicali più talentuosi e preparati del, attrezzato oggi come ieri per camminare a testa alta nelinternazionale.Che cosa è accaduto negli anni ottanta, a loro e a parecchie altre formazioni molto meritevoli e poco fortunate, è un fatto “incomprensibile” su cui è ormai pressoché inutile dibattere, mentre c’è parecchio da dire sull’energia comunicativa e la tensione espressiva che il combo pescarese, forte di alcuni rinnovamenti di(con i chitarristi, figlio del mitico, e, al secolo, in formazione), riesce a infondere al suodel “ritorno”, maturato dopo un periodo di rodaggio su palchi prestigiosi come quelli dell’e dell’Il nobile “marchio” del gruppo, edificato sulle traiettorie del“classico”, è intatto, ma la grinta e lacon cui viene riproposto rappresenta “un’arma” infallibile per essere “compresi” e apprezzati anche dal pubblico meno legato alla sua “storia”, in un periodo in cui, tra l’altro, le sonorità della grande “tradizione” metallica continuano ad attrarre in maniera transgenerazionale.Il resto lo fanno un brillante gusto compositivo e una capacità esecutiva di alto profilo, da cui si staglia la voce sempre appassionata e coinvolgente di, autore di unairreprensibile.L’apertura, affidata all’enfasi malinconica di “”, predispone favorevolmente all’ascolto di un programma che con la melodia incalzante e le chitarre implacabili di “”, l’avvincente spirito eroico di "” e i sorprendenti suoni cingolati e “modernizzati” di “” accentua ulteriormente gli effetti della suggestione emotiva.” ammalia con cadenze più meditate, “” esibisce un tagliente orientamentoe con “” lariprende a sfruttare le sue ben note capacità evocative, scontando qualcosa in fatto di efficacia a causa di una linea melodica non pienamente focalizzata.La cangiante struttura armonica di “” aggiunge un’interessante prospettiva sonora alla raccolta, “” è un’altra bella “mazzata” siderurgica e “” pone fine alle ostilità con una robusta sgroppata dal particolare epilogo in stile" ci restituisce un gruppo di cui personalmente sentivo parecchio la mancanza … integri, motivati e pronti a nuove “sfide”, glipotranno soddisfare vecchi e nuovie magari “crescere” ulteriormente in un percorso che, dopo una lunga pausa, sembra aver ripreso con rinnovato vigore il suo legittimo svolgimento. Bentornati.