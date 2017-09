Pur non essendo uno dei gruppi di punta del grande calderone Frontiers , glirappresentano una proposta assolutamente originale.Pur suonando “classica”, siamo di fronte a un Melodic Hard Rock, la proposta musicale dei Nostri ha infatti dei tratti caratteristici che la rendono interessante e mi riferisco innanzitutto alle vocals di Miljenko Matijevic calde e avvolgenti nelle ballads quali” e dinamiche nei pezzi piu’ rockeggianti tra i quali spiccano l’energica “” dal groove irresistibile. Ma la vera particolarità del lavoro è quella, più unica che rara per il genere, di unire melodic hard rock con venature grunge, che rendono più oscuri alcuni passaggi soprattutto a livello di riff e vocals. Prova ne sono brani quali l'opener "col cantato che ricorda Chris Cornell oche col suo giro di basso fa il verso a(brano oscuro dei Kiss tratto dal bellissimo e semisconosciuto "") e ancora" che rimanda a ", sempre tratto dall'album dei Kiss sopra ricordato. Altrove il mood si fa invece più easy con ballads struggenti quali la già citata "", "o "" pezzo di chiusura solo voce e pianoforte, mentre abbastanza nella norma ma sempre di buon livello risultano le altre songs ad eccezione della stupenda "" , power ballad impreziosita da un tappeto di tastiere e chorus esplosivo.Gli Steelheart rielaborano il loro melodic hard rock in modo intelligente, regalandoci brani di ottimo livello sorretti da un songwriting davvero ispirato.