Fare paragoni non è mai bello, ma devo ammettere che il primo capitolo marchiatomi è sembrato più convincente., uscito questa volta via, soffre di almeno due peccati originali: un mix molto confuso - a volte da non credere - e una sorta diche tende a caricare eccessivamente brani in partenza ben scritti rendendoli alla fine meno incisivi.L'inizio è promettente:è elegante e cinematografica, e sfocia nel metal sinfonico infarcito di cori di, nonostante le intenzioni progressive, è vittima di una produzione (e anche di un'esecuzione devo dire) letteralmente scellerata, che fa il paio con la successiva, a metà strada tra Queen e. Va meglio con- dai connotati gospel (e dall'inspiegabile chiusura thrash in fade) - e con, traccia snella e immediata che vanta la partecipazione di. Ancheva sicuramente citata tra gli highlight del full-length, con il suo sound morbido, evocativo e verdiano che mette a sistema elementi lirici e melodrammatici.è power alla maniera degli Helloween e dei primi Avantasia, e anticipa un altro episodio da "musica da film" comeè lunga e sfaccettata, e ricorda certe cose dei Ten diprima di rimandare in modo abbastanza evidente a- e di concedersi un piccolo momento death a base di growl e blast beat che convoglia nella coda. Anchefunziona, con l'attacco alla Europe (ho pensato a) e il break da headbanging, mentre il finale è lasciato alla power ballade ricalca le intenzioni disuLa prova è sicuramente positiva, ma non nascondo un po' di delusione dopo un ammirevole esordio come quello datato 2015. Riusciràa rifarsi con? Io tifo per lui.