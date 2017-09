Mettiamola così … se anche questo “” fosse un prodotto, rappresenterebbe comunque un momento importante della storia delmelodico tricolore, che da oggi si può avvalere di una nuova realtà discografica denominata, divisione dedicata al genere del neonato(istituito daldell’e che al suo interno raggruppa anche i già noti, e la nuova).Il fatto, poi, che l’albo di debutto deglisia “” un dischetto favoloso, pieno di melodie pervase da autentico, interpretate con assoluta partecipazione emozionale da musicisti abilissimi nel coniugare destrezza, sensibilità e cultura, non può che trasformare il tutto in una manifestazione d’inusitato entusiasmo, almeno per chi, come il sottoscritto, esalta già da un “po’” di tempo le qualità distintive dell’nostrano.Scoprire che la formazione è guidata da una “vecchia” conoscenza della fonazione modulata come(autore con la suadell’ottimo “" e che personalmente seguo fin dai tempi del” …) e che all’opera hanno contribuito(Street Talk, Raintimes, Room Experience),(Wheels Of Fire, Raintimes, Charming Grace, Room Experience),(Hungryheart, Shining Line, Ted Poley, Axe) e(Hungryheart, Charming Grace), senza dimenticare il supporto in fase di arrangiamento di(Shining Line, Lionville, Charming Grace, Room Experience, Raintimes), dovrebbe fornire qualche rassicurazione “supplementare” al pubblico degli appassionati, magari inducendolo a quel primo ascolto che, ne sono certo, si tramuterà immediatamente in un’esperienza appassionante e fidelizzante.Ispirati da Journey, Bon Jovi, Bad English e Street Talk, glisfoggiano una freschezza compositiva davvero spiccata, capace di integrare la notevole classe esecutiva di cui dispongono e trasferire all’astante un’imponente forma di seduzione “adulta”, equamente suddivisa trae sentimento.L’” attrae per la sua elegiaca solarità Journey-, la successiva “” aggiunge un pizzico di grinta all’impasto sonico, mentre veramente “speciale” appare “”, un brano enormemente suggestivo, edificato sulla carica melodrammatica della voce die delle tastiere di, su cui s’innesta il sapiente gusto cromatico delle chitarre diIl ritmo pulsante e ileffervescente di “” garantiscono un’altra bella “scossa”, l’adescante “” scopre la miglior inclinazione “radiofonica” del gruppo e “” è semplicemente un piccolo “purosangue” di, che corre libero nelle sconfinate praterie della passionalità.” e “”, con le loro connotazioni di hard “spaziale”, sono intriganti testimonianze di eclettismo espressivo e se “”, pur molto gradevole, sconta appena un vago barlume di manierismo, tocca a “” ostentare un’irresistibile vena intimista, tra Toto e U2, in grado di consegnarci un altro indiscutibiledella raccolta.Benvenuti aglie alla, dunque, ulteriore dimostrazione del brillante stato di salute artistico di una “scena” che può ormai contare su svariate eccellenze italiane, in possesso di quella maturità artistica e professionale necessaria alla “spietata” competizione internazionale … la partita è aperta, e finalmente può essere giocata “ad armi pari” … in altre parole, una grande soddisfazione!