Puntuale come una cambiale, è arrivata la seconda release firmata. L'artista beneventino aveva promessoe devo ammettere che è stato di parola, a cominciare da un minutaggio più corposo (oltre un'ora di musica), fino a proporre soluzioni più originali e meno scontate rispetto al precedenteLa musica orrorifica diamplia notevolmente la tavolozza di elementi messi in campo dache questa volta non disdegna esperimenti di purissimo sound-design (), concessioni sinfoniche (l'elaborata) e citazioni colte (ladiin, con tanto di inserti di chitarra elettrica).L'elettronica la fa un po' da padrone, come nel caso di(suggestivi i dialoghi),(a cavallo tra),(dai tratti ambient) o delle ibride- riconducibile a- e- più vicina alla scuola tedesca.L'episodio meno convincente alla fine è(nonostante i riferimenti doom e ipnotici), con i suoi cliché a base di catene, filastrocche e carillon, ma pazienza, perché per il resto c'è davvero poco da recriminare (anche la produzione è migliorata notevolmente).Faccio un appello ai registi horror di tutto il mondo: gliela facciamo scrivere auna colonna sonora per un vostro film o no?