Diciassette anni di attività. Non sono pochi, un percorso non da tutti, quello intrapreso daiche sfidano la superstizione con il loro quarto album, "", che li vede mantenersi saldi alle redini di un Power Metal vecchia maniera, tra la lezione della scuola teutonica e quella della vivace scena italiana nazionale che imperava sul finire degli anni '90, grazie formazioni come Rhapsody, Secret Sphere, Labyrinth, Projecto, Highlord, Pandaemonium..." scappa via velocemente introducendo la prima vera canzone del disco, "", dove la formazione romana spinge subito sull'acceleratore, catturando così l'attenzione dell'ascoltatore ma mettendo anche in difficoltà il cantante, perlomeno sulle note più alte. Infatti, i modi meno frenetici di "" offrono al frontman la possibilità di riscattarsi, su una struttura musicale varia, e soprattutto non banale, con un bel lavoro chitarristico da parte diche si manterrà su questi livelli anche nei brani a seguire. Soluzioni tra Helloween e Gamma Ray quelle che lascia presagire l'inizio di "", che nel prosieguo, oltre a far trapelare un buon gusto per le melodie, si rivela invece molto meno derivativa di quanto si potesse immaginare. Stesso discorso per "", brano dalle solide fondamenta in odor di Hard Rock ma ammantate da un taglio epicheggiante, ben affrontato da nostri, anche da un eccellenteche quando non insiste nel salire di tonalità offre le cose migliori. "" si snoda sulla stessa lunghezza d'onda ma con minore capacità d'impatto, mentre poi la scandita "" tradisce la passione per gli Helloween e su "ritroviamo un approccio al genere simile a quello mostrato dai Lords of Black."" è una canzone vivace e immediata che ha assorbito molto dai Gamma Ray, e prepara il terreno all'ambiziosa "", una ballad intimista che assolve ottimamente il compito di chiudere l'album con personalità e feeling.", registrato e missato da Christian Ice ai "Temple of Noise Studio" di Roma, come peraltro le precedenti realizzazioni dei Windrow, piace e tutto sommato convince.