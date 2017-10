Ha tutti i pregi e tutti i difetti di un esordio quello dei norvegesi. Sono chiare le influenze - Porcupine Tree, Anathema, Riverside, primi Pink Floyd - ma non è così chiaro dove voglia andare a parare di preciso il quintetto di Bergen...L'introduttivaè epica e psichedelica, ma suona un po' ripetitiva, mentre la successivacolpisce nel segno grazie ai suoi connotati elettrici e groovy. Anche la titletrack risulta riuscita, con il suo incedere ipnotico a cavallo tra un film die i Led Zeppelin, e fa il paio con, traccia avvolgente dalle timbriche chitarristiche ricercate. La più canonicapersevera sulle ritmiche swingate, prima del blues ruvido - a metà strada tradi- diè un episodio lungo e lisergico, dallo sviluppo fin troppo dilatato e scontato - non proprio il miglior modo per chiudere un full-length, ma tant'è.La buona volontà non manca - e il supporto di un'etichetta attenta comenon può che giovare a questi giovani ragazzi - ma la strada per distinguersi dalla massa di realtà progressive è ancora lunga e impervia. Forza e coraggio!