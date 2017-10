Tempo dianche per i norvegesi, assenti dalle scene dal 2011 e tornati in pista grazie all'interessamento della sempre attiva. Il prog nostalgico e ultraderivativo del quintetto trova compimento in quattro tracce in cui il divertimento principale dell'ascoltatore sta nel trovare i riferimenti più o meno palesi agli album preferiti dalla band.Si parte con la lunga titletrack,che parte dalle sonorità di Yes, Gentle Giant e Jethro Tull per sfiorare tutti i grandi nomi dei Seventies: si sentono i Caravan e i Soft Machine nelle tastiere, i Genesis nelle linee vocali e nelle trame chitarristiche, Moody Blues e King Crimson nell'approccio al mellotron, tanto prog italiano (alcuni nomi, Balletto Di Bronzo, Metamorfosi e Museo Rosenbach) nei momenti più concitati. I due minuti strumentali dai toni soffusi e romantici incentrati sulle tastiere didisfociano nella mini-suite, con tanto di liriche in italiano. Qui si percepiscono echi di Van Der Graaf Generator,, con un pizzico di ELP nello stile dell'organo Hammond. E ancoranella conclusiva. Olé.condensa dieci anni di prog classico in poco più di tre quarti d'ora, e senza dubbio farà la gioia di chi sa veramente apprezzare questo aspetto. Purtroppo però, io non appartengo a questa categoria di uditori, e mi limiterò a riconoscere le indiscutibili capacità deinel fare tesoro degli insegnamenti del passato.