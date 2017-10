Quel playmobil di qui un contributo dalla regia) fa parte di quegli anti-eroi per cui non puoi non fare il tifo. Sempre nell'ombra, mai sopra le righe ma costantemente in trincea a proporre la sua musica piena di melodia, epicità, sangue, potenza... Non è uno shredder, non è un chitarrista pulito, fine, preciso, è uno di quelli che fa fischiare la chitarra e preferisce poche note giuste ad una pioggia sul pentagramma. Uno che anche quando non si occupa di power/epic è qualcosa di grandissimo (se non sapete, leggete qui ), ma se accanto ad un personaggio del genere ci mettete uno schiacciasassi come(ex-Manowar, per gli impuri) e, soprattutto, una voce come quella di(Riot V, Harlet, Reverence) è facile immaginare un contenuto di un certo spessore.Ed infattisi presenta a noi come un compendio del perfetto epic power, pieno di quei barani memorizzabili che ti accendono, quei fraseggi che trasportano e quella indole cafona e guerraiola che ti fa sfoderare l'ascia e godere spensieratamente come fossi ancora un sedicenne. Il bello di questa musica sta tutto qui, ma non è per nulla facile scrivere delle canzoni che funzionano usando questi elementi.e la sua cricca ci riescono. Cosa gli vuoi dire ad un brano come, che contiene tutte le caratteristiche qui elencate e che, accoppiata acostituisce una tripletta da veri true defenders of steel? Tra mid tempo muscolosi () e canzoni andanti () questi ragazzi riversano tutto il loro estro, riuscendo a coinvolgere sempre. Quasi sempre. Ecco, se devo trovare un difetto, allora indico l'eccessiva durata di alcune canzoni (soprattutto) che si dilungano eccessivamente perdendo potenza per strada e dando segnali di stanca. Finché parliamo di cose non troppo riuscite, butto nel (breve) elenco anche, pezzo davvero bruttino con testi risibili. È un up-tempo con richiami melodici ai Thin Lizzy, "walk with me across the sea to a place only we can see, open the gates to a secret place where only you can see your destiny". Davvero zuccherina, rockettina ed indigesta in questo contesto, se ne faceva probabilmente a meno.Al netto di questi piccoli difetti, "Stand Your Ground" è un disco godibilissimo che ti fa volare sulle splendide linee vocali di, uno che a cantarti le controindicazioni della Tachipirina ti fomenta e ti fa pure passare la febbre, un album che ti carica e ti mette di buon umore. Ah, e la ballatona per staccare un attimo? Certo, c'è anche quella ed è una gran figata ().. Ma scusate, cosa cercate ancora in un disco di questo genere nel 2017? Qui non ci sono tastierine, produzioni leccate (anzi, il disco suona benissimo) o altri abomini che hanno portato il power a rendersi ridicolo, qui è tutto trve! Personalmente preferisco di pochino il predecedente "", un disco che ascolto ancora spesso, ma è davvero questione di poco, anche con "" siamo su alti livelli (tra 7,5 e 8, in numeri).Ed ora sellate il vostro destriero, armatevi, andate a saccheggiare ed esigete il vostro ius primae noctis!