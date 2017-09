RECENSIONE

MANUEL AGNELLI

MARA MAIONCHI

LEVANTE

FEDEZ

- - - - - - - salto temporale - - - - - - -

MANUEL AGNELLI

LEVANTE

MARA MAIONCHI

LEVANTE

FEDEZ

MANUEL AGNELLI

MARA MAIONCHI

LEVANTE

FEDEZ

RECENSIONE

LEVANTE

FEDEZ

MANUEL AGNELLI

MARA MAIONCHI

FEDEZ





: chi vuole saltare le farneticazioni, vada pure sotto alla: no ma non ci siamo. Dove l'avete messo il vostro spessore? Dove sono le linee vocali vincenti, la capacità di trascinare della vostra musica? I riff? Per me è NO: beh ragazzi, visto che avete quasi la mia età siete ancora bravini a fare questo genere, però se guardiamo alle altre cose che avete fatto, non ci siamo. Poi che suono della batteria... Per me è NO: scusate, passavo di qui per caso e mi hanno tirata dentro. Che dire? Beh, il chitarrista è bravo, è così veloce!: che bei colori questa copertina! Fiiiga, adesso mi ci faccio un nuovo tatuaggio.: quant'è che state in giro? Dal 1984? E da quanto non fate un disco? Dal 2011? Mi ricordo che Scourge of The Light era un lavoro ben riuscito, convincente... poi sembrava che aveste smesso di fare nuova musica, vi eravate quasi sciolti ed ora siete tornati con questo. Mah, forse se foste stati fermi sarebbe stato meglio.: dai non essere cattivo. Il loro vecchio chitarrista, membro originale, è tornato con loro e hanno deciso di fare un disco. Per me è una bella cosa.: una bella cosa? La musica non vive di belle cose o buone azioni ma di emozioni e attitudine. Hanno voluto tornare e sapevano i rischi a cui andavano incontro. Non che siano una band con il seguito degli Iron Maiden ma hanno una credibilità inattaccabile ed hanno sempre contribuito a dare qualità a questo genere. Quindi, quello che mi domando io è: questo è solo un disco fatto con passione ma che non è riuscitissimo a causa dell'età, dell'ispirazione altalenante... oppure è una prova, un modo per vedere se hanno ancora seguito, se se li caga ancora qualcuno insomma, e hanno voluto far uscire una cosa così?: ma dai, questo ritorno è una cosa romantica... poi, obiettivamente, non è tutta 'sta tragedia, delle cose belle ci sono.: vero, a me è piaciuto. Ci sono un paio di canzoni veloci che ti fanno saltare, tante altre sono invece più giocate sull'umore, ci sono molte parentesi acustiche spezzate dal ruggito della chitarra... Poi la storia dello scienziato-lucertolone mi è piaciuta, però ci avrebbero potuto mettere anche l'Uomo Ragno. Sai che figata da sturbo!?: mi sembra evidente che siamo di fronte ad una parità, due sì e due no.: che due maroni... sai cosa potremmo fare per sbrogliare la matassa? Chiediamo al pubblico!: sono d'accordo, facciamo scegliere ad uno del pubblico. Se gli piace il disco, i JAG PANZER passano, altrimenti no.: dai, dai! Ci sto! Ehi tu, con quella maglia che sembra satanica, alzati e dicci cosa ne pensi di questo The Deviant Chord! Dai vecchio, come ti chiami? Esprimiti! Butta fuori due robe!Ciao, sono Frank conosco la band da quasi vent'anni, amo iprofondamente ma sono davvero deluso da questo disco. Non che sia un disastro, ma da un gruppo storico che ho sempre seguito, mi sarei aspettato molto di più. Spesso le canzoni sono poco ispirate, sia per la loro costruzione, per i semplici riff utilizzati che, addirittura, per le scialbe linee vocali. Badate, mai avrei pensato di dire una cosa del genere visto che alla voce c'è quel dio di. Le canzoni, dicevo, sembrano quasi una scusa per ospitare la cafonaggine del figliol prodigoche, come un Malmsteen altezzoso, arriva e butta la sua casacata di note più o meno ispirata, più o meno necessaria in un contenitore senza mordente. Dovendo far notare altri difetti, sono d'accordo con Mara quando dice che non le piace il suono della batteria. Per forza, è triggerato e fintissimo ed all'interno di una proposta deiche rappresentano heavy metal autentico, non ci sta un cazzo. Poi, non è questo il problema principale del disco, però si va a sommare alle altre note negative. È vero che ci sono delle canzoni che funzionano, altre che hanno dei momenti piacevoli ma poi si perdono. Insomma, non è un disco che colpisce, che fa piacere ascoltare a ripetizione. Diciamo che è molto altalenante, che sembra senza una direzione precisa. Pensare chesono partiti a lavorare su più di settanta canzoni per uscirsene con queste...Adesso concludo il mio intervento eh, grazie di avermi dato la parola ma quando mi metto a parlare di 'ste cose non finisco più. Dicevo, non capisco nemmeno la scelta di usare, una cover, come apripista. Uno si aspetta che sia una sorta di bonus track poi, cazzo, finisce che te la piazzano lì in mezzo ed è uno dei pezzi più riusciti. Mistero.: secondo me esageri. Ma le hai ascoltate a modo le canzoni?Certo, in breve:, non male come opener. Abbastanza veloce, evocativa il giusto e sempliciotta. 7-, ha una linea vocale abbastanza riuscita ed è un pezzo piuttosto carico, anche se semplice. Finisce un po' all'improvviso. 6/7, la prima parte è acustica con un cantato "delicato" poi si fa più cattiva, grossa, con Harry che va molto in alto contrapposto a un ritornello arioso e non riuscitissimo. Un pezzo che sembra un po' ripetitivo a cui viene aggiunta una sboronata di chitarra buttata alla cazzo. 6/6,5: allora vedi che non è male? Dai sù...Nonostante una partenza non malaccio, c'è la sensazione che tutto sia molto insipido, si avverte che manca qualcosa. Certo, il suono del disco meccanico e poco organico non aiuta., è un mid-tempo abbastanza aggressivo ma le linee vocali non decollano come dovrebbero e rimane piattina e leggermente ripetitiva, anche se caruccia. 6,5, è una cover di una vecchia canzone, ha una parte iniziale molto tranquilla con un cantato delicato di Harry su base acustica, poi diventa una marcetta elettrica con i muscoli, molto cantata, con note folk evidenti. 6,5, ha il tipico incedere dei Jag con la doppia ritmica spostata di una terza ma una linea vocale pessima e firulì firulà di chitarra ad minchiam. Pezzo vuoto, piatto piatto. 4, ballatone con cantato sofferto, di tanto in tanto si fa più energetica ma ha bruttissimi suoni midi di violino, troppo plasticosi e sopratutto è troppo lunga e ridondante. 5, carica e... è il riff di the Wicker Man, ma finalmente si sente il nervo dei Jag, ti comincia a prendere ma... la linea vocale fa cagare i maiali, è ripetitiva e costruita per le sboronate di Tafolla. 4,5, pezzo andante dritto dritto, abbastanza veloce che inizia come un pezzo di Malmsteen e si sente finalmente qualcosa di carico, sebbene semplice, ma almeno coinvolge un po'. È infarcita continuamente di scale e sboronatine a mille allora, con cori in sottofondo. 6,5, inizia quasi come una marcia poi si trasforma e tu stai pensando "dai che ci siamo", ma davvero è troppo piatta con sotto i cori fintissimi oooooooh ooooh ooooooh ed un ritornello abbastanza simpatico e riuscito. Poi arriva Tafolla e comincia a buttare note senza senso proprio, la ritmica cambia e va per conto suo, poi quando decidono di dire basta, ritorna alla normalità ma finisce a caso, all'improvviso. 6,5: oh, se ti diamo fastidio andiamo via. Sono dieci minuti che parli...: dai sù, finisci. Fanculo a me e quando mi è venuto in mente di coinvolgerlo...Concludendo, data la profonda stima che mi lega a loro, non mi sento assolutamente di bocciarli ma, ripeto, mi adpettavo di più. Spero che in futuro ci sia spazio per un altro disco ed abbiano la possibilità di prendersi una rivincita da loro stessi. Considero quindi questocome più che sufficiente, quasi discreto, un buon modo per tenere accesa la fiamma e fare un po' suonare in giro la band, in attesa cheabbassi la cresta e torni l'ispirazione. Se ciò non avverrà, pazienza, di bei pezzi ne hanno già scritti tanti.: scusa, non ho sentito perché stavo cercando di catturare un pokemon nello studio, puoi ripetere tutto?