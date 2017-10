Formatisi nel 2012, icon) sono già al loro sesto album: solitamente, lo dico per esperienza, una tale logorroica produzione musicale corrisponde ad una qualità mediocre della produzione stessa.Non è questo il caso degli svedesi.Il loro black metal, al contrario, di qualità ne contiene. E anche tanta.Per fare contenti i detrattori, diciamo subito che siamo al cospetto di un gruppo palesemente influenzato dai Dark Funeral e dalla scuola svedese in generale, ma, al netto della poca originalità, questoè un lavoro micidiale.Semplicemente devastante è il riffing delle chitarre che, come da miglior tradizione svedese, risulta essere, contemporaneamente, maligno e ricco di nera melodia (a volte mi sono venuti in mente i Naglfar di "Diabolical"... prendete la cosa come un grandissimo complimento).Vomitata direttamente dall'inferno è la voce del singercosì come direttamente dall'inferno vengono fuori le atmosfere, gli intrecci ritmici, gli arpeggi o le parti più violente, tutti elementi che sono esaltati da una produzione cristallina e da suoni nitidi che esaltano l'assalto sonoro di questa autentica macchina da guerra che sono iE poi, soprattutto, i brani risultano essere uno migliore dell'altro, tutti dotati, come sono, di un songwriting decisamente sopra la media, di splendide intuizioni melodiche, epiche ed evocative, sinonimo di classe ed ispirazione e di una malignità che, man mano che si prosegue con l'ascolto, diventa sempre più vivida e palese fino a raggiungere il suo climax negli otto minuti della penultima, epicissima,e nei dieci minuti della title track (qui l'asticella dell'epicità di alza ulteriormente), pezzo che chiude un album praticamente "perfetto" e sicuramente tra i migliori in assoluto di quest'anno per quanto concerne il black metal.non godono di grande fama, questo è sicuro, ma in un mondo come il nostro in cui tutto, o quasi, sembra andare a puttane, non c'è da meravigliarsi che anche la scena estrema sia "dominata", sempre più spesso, da pagliacci o gente bollita piuttosto che da Artisti come quelli in grado di scrivere questo magnifico album che, ovviamente, spero nessuno di voi si lasci sfuggire.Per una volta posso ancora dirlo: la nera fiamma brucia ancora.