​Punto uno, sgombriamo subito il campo da eventuali equivoci ,se con questo album vi aspettate un, lasciate perdere.Punto due, l’album è bello, raggiunge ampiamente la sufficienza, si ascolta bene, vi troviamo idee interessanti e anche qualche spunto di riflessione, non mancano ovviamente cori epici e riff immediati, in uncostellato di epic-folk-viking metal, tuttavia scorrendo le tracce una dopo l'altra si ha la sensazione che manchi qualcosa.Ammettiamolo, le aspettative per questoerano notevoli, anche in considerazione del fatto che, il primo singolo rilasciato dai nostri, aveva generato grandi speranze nei vecchi fans e non solo.Oggi sarebbe troppo facile dire che la band soffre in modo evidente la mancanza compositiva di, anche perché la band ha dimostrato anche senza di lui di poter sfornare ottimi lavori.Il punto è che questa release lascia l'amaro in bocca perché da l’impressione di essere è il classico "compitino facile facile"Ok, dopo sei album un passo falso ci può stare, se non fosse che già i precedenti,avevano lasciato più di qualche dubbio pur trattandosi di due album validi.Dobbiamo arrenderci all'evidenza che i tempi di, in cui la band aveva posto l’asticella a un'altezza difficilissima da superare, sono ormai lontani, a favore di una “evoluzione stilistica” di cui probabilmente non se ne sentiva totalmente il bisogno.La prima cosa che risalta mettendo il dischetto nel lettore CD è che i finlandesi inhanno raggiunto il compromesso definitivo fra il loro lato estremo e quello più folk, strizzando l’occhio in maniera sempre più evidente ad un approccio sinfonico, dovuto anche alla presenza sempre più costante della fisarmonica diDopo la coinvolgente introsi parte subito con il brano più "diretto" dell'intero lotto, la già citata, un brano di melodie miste ad epicità.Il pezzo piace, si ascolta e si lascia riascoltare, e non è un caso se al termine del CD la prima canzone che si decide di riascoltare è proprioLa successivaconvince grazie alle linee vocali potenti i cori epici e un riff accattivante, il pezzo prepara il campo alla title track,, dotata di una intro in cui spicca l’ottimo lavoro die didietro le pelli. Qui i tempi sono decisamente più lenti rispetto le precedenti, abbiamo un refrain pulito con una spruzzata di growl da parte dell’ottimoche ritroviamo in alcune linee vocali nel corso della canzone ad intersecarsi con cori di battaglia, e la bravissima, sempre più presente col suo strumento nei duetti coi vari solo guitar.E qui iniziano i primi spunti di riflessione,appunto, e ormai è palese quale sia il percorso intrapreso dalla band finnica.Nonostante ciò la successivaè probabilmente la vera sorpresa dell’album, l'unico brano dell'intero lavoro a portare in dote con sé il vero spirito che ha contraddistinto glidei primi anni.Si tratta di una canzone decisa e diretta, growlcome giusto che sia, riff da battaglia, doppia cassa e refrain imponente, fanno il resto.Può sembrare drammaticamente esagerato mati fa venire voglia di indossare un elmo e correre a capofitto in battaglia, senza dubbio la punta di diamante di questo album!Nella successivaè la voce cadenzata dia dominare il percosso dell’intero brano, supportato da cori trionfali, non siamo al cospetto di una ballad come poteva esserein, ma è sicuramente una bellissima prova di come la band riesca in maniera camaleontica a passare dal loro lato estremo ad un ambiente sinfonico.è invece un brano dal taglio decisamente più easy, contraddistinta da linee vocali pulite e la presenza costante della fisarmonica di, con un refrain che si stampa in testa ripetuto quasi in loop, il brano è in bilico tra un’utopia che sfuma e un realismo che incombe, già perché arriva il momento in cui bisogna essere realisti; l'album potrebbe anche chiudersi qui.Fino a questo momento infattirisulta essere un buon lavoro, un album onesto, in cui è palese la volontà di seguire un nuovo “percorso” e che meriterebbe un sette pieno per quanto sentito fino a questo punto.Fino a questo momento appunto, perché quello che succede proseguendo l’ascolto diè davvero inspiegabile.Tre brani messi in fila che non lasceranno certamente il segno, anzi probabilmente vanno a incidere in maniera negativa quello che fino aera un buon prodotto.Sesembrano canzoni messe lì, solo per poter raggiungere il numero di brani sufficienti e funzionali a chiudere l'album, perlomeno nella closersi intravede qualcosa di interessante durante il refrain.Troppo poco, abbastanza però per riconsiderare giudizio dell’intero album.Consiamo giunti all’ultimo atto di, epilogo che richiama in modo soave l'intro, se dopoci fosse stato ancora qualche dubbio, con questa release è più che mai evidente quella sia la strada che il combo finlandese ha deciso di percorrere. Prende o lasciare, sperare di risentire un giorno glidioggi come oggi è pura utopia.