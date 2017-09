Un nuovo lavoro deidell’britannico, è sempre un evento da accogliere con favore, ma stavolta sono costretto a contenere leggermente l’entusiasmo dacché questo “” non riesce del tutto a replicare l’intensità emotiva garantita da due operine di considerevole pregio come “” e “”.Difficile identificare in maniera precisa i motivi di questo, per quanto modesto, calo espressivo … forse anche la partenza degli storici(approdati agli ottimi Cats in Space) ha contribuito all’andamento un po’ altalenante di unche talvolta disperde in un pizzico di manierismo l’innata competenza della navigatainglese.Così, sebbene la voce pastosa, molto “”, dicontinui a svolgere egregiamente la sua funzione comunicativa (e ascoltarla rappresenti una vera delizia per l’apparato...), questa non sempre è sostenuta da unpienamente all’altezza, poco incisivo, ad esempio, quando si tratta di sconfinare in terreni più tipicamente(“”, “”) o non si riesce a imprimere un invincibilesentimentale a un’ampollosapianistica (la solo gradevole “”).Altrove, per fortuna, il programma si risolleva in maniera imperiosa, offrendo autentici gioiellini di grintosa magniloquenza(“”, “”, la”), atti sonori pregni di raffinata solarità (“”), intriganti esercizi d’ispirazione Survivor-(“”) e vibranti momenti passionali ("”), per poi dimostrare una notevole classe anche nell’esposizione del lato più(“”, “”) della sensibilità artistica dei suoi autori.Non sarà certo qualche piccolo “appannamento” a ridimensionare il valore dei, un gruppo che ha faticato davvero tanto a fare in modo che le sue qualità fossero riconosciute e si merita comunque l’attenzione del pubblico di riferimento … sono convinto che la prossima volta recupereranno anche quella “scintilla” che consente di distinguere un buon disco da un grande disco.