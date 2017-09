Che il putrescente sangue delscorresse impetuoso nelle vene deilo si era capito sin dai tempi del, quel “” che già lasciava intravvedere notevole potenziale. Col nuovo “” i Nostri, pur non assurgendo (ancora?) alle vette suggerite dal pretenzioso titolo, si candidano quantomeno al ruolo di stelle di prima grandezza del genere di riferimento.Per raggiungere l’obiettivo, la compagine proveniente daha deciso di alleggerire la componente, non abbandonata del tutto eppur ridimensionata da un’intelaiatura sonora che punta piuttosto su impatto e immediatezza. Esemplari, in tal senso, la durata sempre “sotto controllo” dei brani (nonché delstesso: appena 36 minuti) e l’asciuttezza delle partiture di chitarra, spesso basate su riff in grado di combinare malevolenza e possanza rimanendo nell'alveo della tradizione -individuerei negliil primo riferimento stilistico-.Tuttavia, non si respira affatto aria stagnante nei solchi del disco; merito di una produzione che glorifica i numerosi pregi della band con una sezione ritmica abrasiva e chitarre davvero intimidenti. A scacciare il pernicioso demone della routine interviene anche ildi, ai vertici della scena per corposità e profondità.Da ultimo, forniscono a “” una gradita stilla di varietà –e, chissà, un possibile input evolutivo da esplorare negli anni a venire- pregevoli velleità melodiche. Penso agli arpeggi di “” e “”, alla mistica porzione centrale di “” ma soprattutto a “”, composizione multiforme in cui atmosfere proprie delbritannico convivono col feeling disperato dele confluiscono in un finale marchiato a fuoco da inatteseNiente male davvero.Ad ogni modo, anche laddove idecidono di crogiolarsi nell’ortodossia, come avviene in “” o “”, ottengono risultati ottimi… o quasi, posto che, almeno per quanto mi riguarda, qualche lieve inciampo in sede di scrittura (penso al fiacco incipit di “” o ad alcune banalità presenti in “”) impedisce aldi approdare neiL’impressione, in ogni caso, è che il meglio debba ancora venire. Ma dal momento che, come scrisse il savio, di doman non c'è certezza, io v’invito caldamente a dare sin d’ora aila chance che meritano.Oppure fate come preferite, ma non dite che non vi avevamo avvertiti...