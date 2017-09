Ad un anno dall'uscita del bellissimo "", ecco che gli italianirompono il silenzio e ci presentano un EP nuovo dì zecca contenente 4 pezzi che è un antipasto del prossimo album in uscita l'anno prossimo.Il lavoro ci presenta il gruppo sotto una luce leggermente differente, con una proposta più hard rock che power metal, anche se non ci sono stravolgimenti e il sound rimane 100% Tarchon Fist.Ascoltando "" non sì può non notare il main riff tipicamente rock'n'roll ed il chorus che sa di AOR, nell'ottima titletrack troviamo un'impronta thrash di base, soprattutto nelle linee di basso, che si accompagna a "twin-guitars" tipicamente Maideniane, "è un roccioso hard rock sorretto da un riffama potente e da vocals alla Bruce Dickinson, mentrechiude il lavoro sparandoci addosso un'altra cascata di metal riff roventi ma sempre sostenuti da una base melodica. La prova strumentale è ineccepibile, il songwriting ispirato, la produzione forte e cristallina e, al solito, l'ugola di Mirco Ramondo è la marcia in più di un gruppo che se fosse nato in Inghilterra negli '80, sarebbe stato annoverato tra le più interessanti bands della NWOBHM.Da segnalare da ultimo il nuovo Giacomo "Jack" Lauretani, fautore di un'ottima performance dietro le pelli.Insomma i motivi di interesse ci sono tutti, aspettiamo il nuovo full length belli carichi !