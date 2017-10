Fa strano pensare che l'etichetta di Rhapsody Of Fire, Evergrey e Serious Black abbia nel suo roster uno dei porta-bandiera dell'industrial metal di inizio millennio come il norvegeseIl nuovoriparte da dove si era fermato il precedente, incorporando "a sorpresa" stralci di liriche in tedesco - arma a doppio taglio che lo espone una volta di più al paragone con i maestri indiscussi Rammstein.Già dall'introduttivasi percepisce l'enfasi tipica del sestetto di Berlino, ma le atmosfere sono più gotiche e sinfoniche, con melodie orecchiabili e tutto sommato riuscite.talvolta sfocia nella dance mainstream, in contrasto con il rifframa quadrato e chirurgico della coppia, mentre inspicca la componente heavy (su cui calza a pennello la lingua germanica). Inc'è aria di alternative, prima di, dove l'ibrido classica/metal/elettronica suona un po' più forzato - e l'interpretazione mi ha ricordato certe cose dei Rage di- breve, diretta e marziale - non brilla certo per originalità, così come la ruffianapunta tutto sul groove, al contrario diche è una traccia metal a tutti gli effetti sporcata "qua e là" di elettronica. In chiusura ci imbattiamo in, episodio dalle orchestrazioni cinematografiche e dalle sonorità di scuola estrema scandinava.Il disco in sé è piacevole, ma fin troppo omogeneo, e questo gioca a sfavore., e anche questo potrebbe non stare bene a tutti. Per me è comunque sufficiente, poi...