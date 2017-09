Neinon percepisco più quella "carica innovativa" che aveva caratterizzato gli esordi - del resto la line-up diè stata completamente stravolta - ma di certo non si può definireun brutto disco.Gli israeliani guidati dace la mettono tutta per disorientare l'ascoltatore, ma lo fanno con garbo e senza strafare, cosa che alla lunga "paga" e rende digeribile una proposta musicale che definire ricca è limitante.Tanto per gradire, immaginate un ponte ideale tra Third Ear Band e IQ (sì, avete letto bene) e avrete una vaga idea di cosa vi aspetta ascoltando, con il suo inizio morbido ed esotico e un'evoluzione elettrica sostenuta dal pianismo dal carattere blues die dal sax d'ispirazione Seventies del guest. Conil sound si fa più internazionale - mi vengono in mente i Kansas - nonostante i growl in evidenza di, mentre- con il curioso intermezzo "circense" - rimanda nuovamente al neo-prog di Pendragon e Arena. La breve (e poco significativa)sfocia in, dove i virtuosismi strumentali si sposano con il cantato teatrale di(Green Carnation, Tristania) e i ringhi arcigni del sopraccitatoè un brano strumentale dal respiro cinematografico - immagino un action-movie, non- che contrasta con la successiva, dove il folk tende a prendere il sopravvento. Innon passano inosservate le influenze di Orphaned Land (del resto il batterista è lo stesso) e di Amaseffer, anche se i synth di matrice prog provano a spostare l'attenzione altrove. Il finale è lasciato a una coraggiosaversione didel compianto: resa doom e sinistra, pur con l'innesto delle percussioni oriental, viene spogliata quasi del tutto dei toni lisergici dell'originale, "recuperando quota" solo dalla metà in poi con l'ingresso degli archi.Unici e per palati esigenti: questi sono i...