Tutti nella vita ce lo siamo sentiti dire almeno una volta, ed è quello che mi verrebbe da urlare aglise li incontrassi per strada. Il power metal anonimo e scolastico dei cechi farà la gioia dei fan di Kamelot, Edguy e cugini prossimi, ma non riesce proprio a conquistare il sottoscritto, che fa molta fatica ad arrivare alla fine di questoDopo “il solito” intro epico/sinfonico/elettronico, tocca adaprire le danze, con il suo incedere innocuo e il timbro dia cavallo tra- nonostante gli spunti alla- è più originale nell’evoluzione, e sfocia nella poco riuscita, con i suoi arpeggiatori messi un po’ a casaccio., pestata ma equilibrata, riesce ancora a convincere, così come le atmosfere teatrali - comunque già sentite - della titletrack.è un mid-tempo dalla formula più che collaudata, e fa il paio con, dove i nostri si cimentano con il growl e con le sonorità oriental (che in queste produzioni non possono mai mancare).tenta la carta della modernità ma con poca convinzione, mentrescimmiotta Royal Hunt ed Evil Masquerade - senza offesa per le formazioni citate. Ingli“danno tutto” in termini di densità sonora e di quantità di elementi messi in campo, senza però il pieno controllo della situazione (l’ennesimo finale inparla da sé). Scontata è pure la bonus, breve ballad dalla coda elettrica di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Che parto.Sufficienza politica.