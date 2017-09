Ho sempre pensato che se ifossero stati americani, sarebbero tra i gruppi di punta della scena thrash mondiale, e invece (ahimè) sono italianissimi e si devono "accontentare" di essere sostanzialmente underground nonostante ottime produzioni discografiche come quest'ultimo, 9 proiettili thrash old school che farebbero invidia agli (ultimi) Kreator, Municipal Waste e affini.A partire dalle vocals abrasive ed acute di Mini, che ricordano in modo impressionante Bobby Elisworth, passando per la terremotante sezione ritmica e il riffama veloce e compatto di Tiz e Valle, abbiamo in bella mostra tutto l'arsenale thrash disponibile, con canzoni velocissime, solos dell'incredibile impronta melodica ( si sentano "", "" ad esempio), strutture che ricordano padri putativi quali Anthrax ( il giro iniziale di basso di "), Exodus ( "" ), Slayer nell'attacco della titletrack e anche un pizzico di Suicidal Tendencies in "" .I National Suicide dimostrano di conoscere perfettamente la materia e grazie anche ad un songwriting incredibilmente fresco ed aggressivo, confezionano un gioiellino thrash che tutti gli amanti del genere dovrebbero avere.