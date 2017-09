I gatti provenienti dallo spazio sono tornati a due anni di distanza dal precedente "ed è un comeback coi fiocchi!Il loro sound è magico, ammaliante e coniuga perfettamente i gloriosi 70'/80' (Queen, Elo, Sweet, ) con l'Hard Rock AOR moderno.L'impronta musicale è inconfondibile, con grandi chorus che si stampano in mente sin dal primo ascolto, melodie coinvolgenti, prova strumentale praticamente perfetta e produzione da urlo, pomposa ed incisiva allo stesso tempo.La sezione ritmica è precisa e riesce a sostenere sia le melodie piu' easy che quelle piu' sostenute, sulle quali si erge un tappeto di key e synth che vanno all'unisono col suono delle chitarre, ora dolce ora piu' duro (sebbene il termine "duro" vada qui inteso in modo molto relativo).Il brano di apertura "" inizia con un intro di keys da brividi che subito mette in chiaro le cose: i gatti sono tornati per deliziare le ns orecchie assetate di buona Musica, con la M maiuscola! Il classico tappeto di tastiere sulle quali si erge la voce pulita di Paul Manzi ed un refrain irresistibile sono il biglietto da visita che apre questo "", che prosegue con brani tutti di altissimo livello.Non è mia intenzione peraltro fare un "" della release in quanto sarebbe riduttiva rispetto all'insieme che è il vero punto di forza del lavoro. Isono un'ensemble formata da musicisti formidabili, con illustri collaborazioni alle spalle, che hanno deciso per nostra somma gioia, di ricreare un suono vintage e moderno che ricorda i Queen piu' rock ("" dal finale in crescendo con una ruvida chitarra, solos formidabili e pathos a mille) o piu' kitsch (", gli Elo e ancora i Queen pìù pimpanti e sbarazzini ( "", ""), che altrove sa creare songs dal groove irresistibile ("") o rock anthems dal sapore settantiano alla Elton John di Pinball Wizard ( "")." mette d'accordo tutti, sia quelli che sostengono l'impossibilità nel panorama attuale di trovare "novità interessanti", sia quelli che sostengono che "il Rock è morto" ... il Rock non è morto, il Rock sopravvive a se stesso e si evolve, prova ne sono questi gatti spaziali che con la loro musica rielaborano in modo intelligente, personale ed efficace quanto già scritto da altri e sono in grado di stupire anche il più scaltro degli ascoltatori.