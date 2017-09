Ben sei anni sono trascorsi da, album deiche di sicuro non era passato inosservato. Oggi la band, accasatasi presso, torna a far parlare di sé con il nuovo - e riuscito -, frutto di intensi mesi di composizione e produzione (curata nei richiestissimidi).Il folk metal dei finlandesi si fa ancora più elaborato e pomposo, con orchestrazioni che rimandano tanto al power metal di Rhapsody e Dark Moor quanto ai blockbuster hollywoodiani. È questo il caso dell'accoppiata iniziale, dove parti narrate, cori evocativi e arrangiamenti magniloquenti mettono a sistema Oriente e Medioevo (si potrebbero scomodare anche i nostrani Wind Rose). L'incipit dirimanda ai Blackmore's Night, poi la componente estrema - ma melodica - prende il sopravvento per sfociare nell'elegante ballad acustica, vicina a certe cose degli Angra del periodospicca per le orchestrazioni alla, e prelude a, mid-tempo ruffiano e di facile presa. Conil combo spinge sulle sonorità oriental (Orphaned Land, Amaseffer), prima di, dagli echi morriconiani appassionati e teatrali - ma meno interessante dalla metà in poi.è spavalda e immediata, in antitesi con la conclusiva (e forse prolissa), che riprende le atmosfere iniziali e non può non rievocare la colonna sonora diUn gradito ritorno. Speriamo che la prossima release abbia tempi di gestazione meno biblici...