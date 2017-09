Parlare di un'istituzione del metal come iè sempre difficile, un po' perchè hanno cambiato talmente tante volte stile e direzione musicale che si rischia per passare per insoddisfatti cronici o dinosauri musicali (ricordo ancora le grasse risate del settore di fronte ai flop totali di "" o "", che invece vivono oggi un periodo di enorme revanscismo), un po' perchèIn realtà, almeno per il sottoscritto, la band diha vissuto nuovamente un periodo realmente straordinario, iniziato con "" del 2007 e concluso - in gloria - con "" del 2012, intermezzato dallo stratosferico "", che a conti fatti dopo il periodo buio o appena passabile di inizio 2000 si candida come uno dei loro lavori migliori insieme a quelli di inizio carriera.Già "" del 2015, pur senza sfigurare troppo, non riusciva più a tenere il passo dei suoi predecessori: fisiologico, certo, ma anche portatore di qualche novità che ha incrinato qualcosa, sebbene in linea teorica mi dovesse essere oltremodo gradita.Il ritorno ad un sound più pesante ed oscuro, sulla scia del death doom degli esordi, con un uso assai più intenso del growl da parte di Holmes TEORICAMENTE era una combo letale nei sogni del Graz, ma che in pratica ha avvilito il sound di una band che aveva trovato l'alchimia perfetta: non che sia un disco brutto, per carità, ma è andata persa quell'aura epico malinconica dei lavori precedenti e, con buona pace di chi la pensa diversamente, il growl del buon Nick non mi convince più di tanto.Da studio perlomeno, chissà che sia un espediente per allungare la longevità della sua ugola, messa realmente a dura prova nelle clean vocals dal vivo...In realtà questo nuovo "" accentua le novità presentate nel 2015, ispessendo ulteriormente il sound, aumentando esponezialmente il growl che diventa a tutti gli effetti il protagonista unico del disco in questione, che presenta altre interessanti novità.Dopo ben 7 anni di militanza esce Adrian Erlandsson ed entra il fenomeno 22enne finlandese, fra gli altri già con la band cugina, fenomeno sulla fiducia dato che i brani qui presenti gli impediscono di sfoggiare chissà quale abilità, e soprattutto dopo 10 anni i Paradise Lost lasciano la label che li ha universalmente rilanciati, la, in luogo della rivale, bello schiaffo morale.Ne risulta un disco che sinceramente mi ha nuovamente lasciato freddino, se possibile ancor più di "The Plague Within".Al netto di tanto manierismo ed un'ovvia classe di fondo, "Medusa" non esalta nei momenti positivi e mostra anche il fianco con un paio di brani davvero sottotono, di cui peraltro uno scelto anche per il video "".Capitolo growl: sarà una cosa personale, ma OGGI Holmes non offre davvero il meglio di se' quando vuole tornare estremo; certo questi brani non lo aiutano ma vi basta invocare l'aiuto di San Youtube: pausate un secondo un brano qualsiasi di questo "Medusa", mettete una "" a caso ed il paragone non è propriamente benevolo.Ma, che sia chiaro, una "" o "" non diverrebbero certo memorabili seppure con il miglior growler del mondo.I brani che non ho citato hanno il loro perchè e sono anche godibili ma sono tutti piuttosto privi di mordente, quasi forzatamente doom, a volte sfiorano la noia e sembrano costruiti per essere anzichè essere costruiti.Quasi che fosse un disco dei Vallenfyre insomma...e con tutto il bene per il buon Gregor, tra questi ed i Paradise Lost di categorie di differenza ce ne sono parecchie: a conti fatti, dall'omonimo in poi del 2005 probabilmente il disco meno riuscito della band di Halifax che in ogni caso rimane sulla sufficienza grazie al savoir faire dei nostri e di qualche brano decisamente positivo, come la conclusiva "":Resta da vedere quali saranno i prossimi passi dei Paradise Lost; o magari saranno ben saldi nelle loro posizioni, dato che "Medusa" sta ricevendo lodi sperticate in ogni dove...