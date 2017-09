Surrender or fight there's no return

Gli svedesisono una vera e propria ciurma, una nutrita masnada di musicisti che imbarcatisi nell'impresa, con "" giungono al loro terzo album. Tuttavia trovano posto su Metal.it più per l'evidente immaginario lirico che li vede calati in un mondo popolato da pirati, bucanieri e pendagli da forca, riuniti in taverne e alla caccia di donne e tesori sepolti - beh... oltre al fatto che il disco esca per la- piuttosto che per la loro proposta musicale che di Hard & Heavy ha poco o nulla,Non è comunque (solo) questo a far guardare a" con un minimo di diffidenza, quello che manca all'appuntamento sono quei pezzi che ti fanno strabuzzare gli occhi e cadere la mascella: qui quello che cala è spesso la palpebra.Per quanto non siano certo indifferenti gli sforzi fatti per lasciare il segno, con l'alternarsi di più voci (maschile e femminiile) dietro al microfono, liriche che sono tutte piccole avventure coerenti con 'l'immaginario perseguito, e l'impiego di una lunga serie di strumenti tradizionali, il tutto, dopo un primo momento in cui si assapora la novità e l'effetto coinvolgenti delle melodie folkeggianti che ti invitano a cantare in compagnia, perde velocemente di efficacia scivolando via come sottofondo senza colpo ferire. Non aiuta poi l'aver messo i pezzi migliori agli estremi del disco, rispettivamente "Annabel" (una ammiccante ballad) e "Mermaid's Kiss" (meno saltellante e decisamente più teatrale).Glihanno sicuramente degli estimatori e ora ne troveranno altri, tuttavia, scorrendo il disco, ho quasi la sensazione di ritrovarmi ad ascoltare un Tom Waits che appassionatosi della serie "Black Sail", flirta, alticcio, con gli Alestorm e il Folk irlandese.E questo non basta a farmi dire "si".