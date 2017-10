E’ ufficiale, isono dei ruffiani .La loro proposta gioiosa e sbarazzina trae in inganno perche’ vi sembrerà sinonimo di superficialità ma fareste un grave errore a pensarlo. La capacità di creare riff rocciosi che si muovono su una base melodica kitsch-rock è una peculiarità che pochi possono vantare, inoltre il falsetto di Justin Hawkins ( ora usato con più parsimonia rispetto agli scoppiettanti esordi, evidentemente l’età si fa sentire ) è un’altra caratteristica rara che può piacere o meno ma che è un innegabile punto di forza del combo britannico che con questo” è giunto al quinto lavoro in studio.Se l’effetto sorpresa degli esordi col grandioso “” è ormai lontano, è altrettanto vero che la vena compositiva non si è affievolita e in questo nuovo lavoro troviamo tutti i trademark del gruppo, vale a dire i riff hard rock alla Ac Dc e i falsetti, i solos e le armonizzazioni alla Queen, con l’aggiunta di un’impronta metal in composizioni quali la veloce “”( che ricorda nel main riff “r” degli Ac Dc ), “” e “Registrato in Cornovaglia e prodotto da Adrian Bushby ( Foo Fighters e Muse ) il disco vede l’ingresso nella line-up del batterista Rufus Tiger Taylor ( ex touring drummer dei Queen …), che con Frankie Poullain ( bass ) assicura una sezione ritmica coesa e precisa, potente quando serve e piu’ sfumata nelle ballads che sono 3, tra le quali segnalo la bellissima e vagamente country “” dal finale elettrico in crescendo; le altre ballads sono abbastanza ordinarie ma non per questo meno belle, “” è molto Queen soprattutto nel solo, provocante sin dal titolo è “”.” e “” sono tracce acustico/elettriche molto ritmate, mentre le 2 canzoni piu’ tipicamente rock’n’roll del disco sono anche i 2 primi singoli ( e video ) estratti, vale a dire la spumeggiante opener “” col suo testo esplicitamente sessista nel lodare la vita delle rockstar tra momenti di gioia e bagni di ragazze disposte a tutto pur di raggiungere il proprio idolo e la piu’ hard-rock “sorretta da un roccioso riff in 4/4.Il Glam Rock luccicante dei ’70 è tornato, se amate Queen, Ac Dc, Led Zeppelin e Muse, i The Darkness sono il vostro gruppo di riferimento e, fidatevi, sotto i brillantini e i pants c’è molta più sostanza di quello che crediate!