Forti della tutela artistica garantita dalla nobile storia della loro città d’origine (Birmingham) e di un discreto(Mistress, Fukpig, Sally, Burden of the Noose), isi riaffacciano nel saturo mercato discografico contemporaneo con unarinnovata e un disco, questo “”, che non esito a definire un piccolo gioiellino di musica decadente, morbosa e immaginifica, dagli imponenti effetti emozionali.Il clima di sacrale paganesimo, strutturato su cupe e gravi visionie capace al contempo di estendere le sue velleità espressive fino a comprendere avvincenti pulsioni(se non addirittura a lambire i confini del, come avviene in “”, un “esperimento” assai riuscito, meritevole di ulteriori evoluzioni …), esalta la vocalità magnetica di, davvero abile nel catalizzare i sensi e competere senza eccessivi imbarazzi con le sue colleghe più celebrate nel medesimo ambito stilistico.Così, se apprezzate The Oath, Avatarium (i primi, in particolare) e Bathsheba il mio suggerimento è di non trascurare questi “nuovi” epigoni dei capiscuola dell’oscurità, sottolineando quanto la loro prova sia intensa e temperamentale, incurante deie molto attenta a non trasformare la devozione in una sterile forma di trascrizione.Tra sinistre e leggiadre malie soniche (“”), macigni di dramma e inquietudine (“”, “”, “”, “”), aperture solenni e arcane (“”) e perniciosi grumi di perversione (l’oscurità pulsante e marziale di “” e la strisciante “”), il programma avvolge l’astante in un cerchio “magico” e conturbante da cui è praticamente impossibile sfuggire.Alimentati da un’innata ispirazione e da stille di creatività in un settore ben poco “dinamico”, irispondono pienamente alle esigenze dei cultori delle atmosfere crepuscolari e cavernose … in una parola, “impressionanti”.