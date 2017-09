Album numero due per(“…”, allettante, no?), gruppo brindisino dedito a unalternativo piuttosto melodico e, per certi versi, “radiofonico” (qualcosa tra i Tiromancino e gli Smashing Pumpkins, passando per i Placebo, volendo fornire al lettore qualche generica coordinata comparativa).Ispirato a Pryp’jat, la città fantasma situata a nord dell’Ucraina abbandonata dopo il disastro nucleare alla centrale di Cernobyl del 1986, “” è un lavoro dagli effetti emotivi altalenanti, che attrae quando la tensione sale di tono e un po’ meno quando le melodie si fanno eccessivamente suadenti e “adulatrici”.Il tentativo di mescolare in un unico crogiolo musicale svariate suggestioni stilistiche (, scorie, scosse, addirittura il canto lirico, grazie all’ospite, ne “” …), encomiabile nelle intenzioni, non sempre si traduce in uncompatto e convincente, e se a questo aggiungiamo la voce talvolta forzatamente “impostata” di, il programma finisce fatalmente per alternare momenti piuttosto interessanti ad altri decisamente più trascurabili.E così la coinvolgente e poderosa costruzione armonica di “” si disperde in un cantato poco efficace e in unabbastanza prevedibile, “” e laostentano una bella energia e interessanti diversioni sonore, mentre “”, eccessivamente “dolciastra”, “”, solo gradevole, e “”, con la sua enfasi un po’ posticcia, avvicendano buone intuizioni a palese convenzionalità.Se l’esperimento “sinfonico” de “” appare nuovamente una soluzione espositiva riuscita solo in parte (bello il crescendo …), con i suoni inquieti e la sentita interpretazione vocale concessa a “” le cose migliorano sensibilmente, allo stesso modo in cui “” e “” non spiacciono grazie ad un’affinata calibrazione tra intensità e ricerca melodica.Conclusione affidata “”, impreziosita dall’incisiva laringe di, un altro esempio delle buone qualità complessive di un gruppo sicuramente valido e sagace (intriganti anche i testi, che si prefiggono di condurre l’astante in un viaggio attraverso la natura umana, rilevando quanto le scelte del presente potranno determinare il suo futuro …) e tuttavia bisognoso di incrementare la focalizzazione espressiva e la maturità artistica.Per ora una sufficienza piena, in attesa di un qualcosa di più …