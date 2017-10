In attesa di scoprire che strada intraprenderanno idopo la prematura scomparsa del chitarristanel 2016,torna sul mercato con un nuovo full-length del progetto parallelo, giunto ormai al suo quinto capitolo.Originariamente ispirato alle sonorità drone e ambient, il sound è andato via via arricchendosi di elementi sempre più "reali" e sempre meno campionati, ampliando notevolmente il range dinamico della proposta.Questo è confermato da un brano come, che mette a sistema Massive Attack, innesti sintetici di matrice Eighties e minimali partiture pianistiche.ha dalla sua timbriche kraftwerkiane, riff ipnotici di scuolae linee vocali che rievocano l'ultimo, prima della sinistra ma orecchiabile, sublimemente arrangiata e molto vicina alla band madre del polacco.non avrebbe sfigurato in un album dei Depeche Mode, e fa il paio con la titletrack che, nonostante gli echi trip-hop, è tra gli episodi più tirati (e forse ripetitivi) del lotto. I due "pezzi forti" vengono messi al centro dell'opera:inizia in maniera morbida e struggente (con gli archi dellain primo piano), poi l'evoluzione è elettronica e sospesa, con il sax appena accennato diche sfocia nella coda inaspettata e free;è anch'essa dilatata e gioca sui sottili equilibri dei pochi ingredienti messi nel piatto da. La chiusura è disimpegnata, breve, predilige il groove e rimanda alle esperienze della sopraccitata band dinon ha niente che non vada. L'unica mia paura - forse infondata - è chesi avvicinino sempre di più perdendo le rispettive peculiarità. Aspettiamoal varco...