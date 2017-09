Che cosa accadrebbe se leinvece che alsi svolgessero a Barletta, non lontano dalla frazione di(sito archeologico ricordato per la storica battaglia vinta da…), la cui denominazione appare in qualche modo congeniale ai dogmi che, nell’immaginario collettivo, sono insiti al cosiddetto? Immagino qualcosa di molto simile a quanto sto per illustrarvi., non ho resistito a introdurre questo lavoro dei pugliesiattraverso questa maldestra e innocua facezia, ma spero mi perdoneranno lettori e diretti interessati, anche perché qui la faccenda è in realtà, piuttosto “seria”.Il trio pugliese con “”, frutto di un’unicaesclusivamente strumentale (aldi Barletta) risalente alla fine del 2016, dimostra di dominare attraverso un’innata attitudine la magmatica materiae di possedere al tempo stesso quel “carattere” necessario a distinguerli dalla massa deicontemporanei che per la loro esibizione si rivolgono con palese devozione ai suoni dei(il loro dichiarato nume tutelare … il progetto nasce proprio con lo scopo di proporre una libera interpretazione deldel mitico mancino di Seattle …), Cactus, Blue Cheer e Groundhogs, innanzi tutto, e poi Kyuss e Karma To Burn, in un miscuglio di radici storiche e riferimenti più recenti, rappresentano le fondamenta su cui edificare un agglomerato musicale denso e avvolgente, che si rivela immediatamente nei pigri contornidi “”, un’capace di strapazzare fin dal primo contatto i sensi degli appassionati del genere.Lacontinua nell’encomiabile operazione con vigoria e dinamismo, mentre a “” è affidato il compito di svelare il lato più “spirituale” del gruppo, splendido interprete di una lunga dissertazione in note magnetica e orientaleggiante.Ilpiù scanzonato di “” garantisce un’altra bella “botta” sensoriale, e con il brano “manifesto” “”, in cui larende omaggio in maniera davvero efficace al benamato “”, si chiude un concentrato di energia e virtù emozionali, una dimostrazione breve e intensa di “superiorità” ispirativa, all’interno di un panorama stilistico sempre parecchio affollato.Come si dice in questi casi …