Il caleidoscopio di influenze musicali degli australianitrova la sua sintesi perfetta in questo, ambizioso concept album diviso in quattro capitoli - incentrati su diverse storie/personaggi - dedicati alla natura dell'arte e della creatività.L'inizialeè capace di mettere a sistema con classe "vecchio e nuovo" - King Crimson e Haken, Demians e Leprous, Dream Theater e Muse - prima della nervosa e claustrofobica(che mi ha ricordato certe cose degli Headspace)., dalle sfumature epiche, è soft e orecchiabile -ha un timbro vocale che a tratti ricorda- e anticipa, breve ed elegante brano di scuola wilsoniana. Si torna a picchiare duro con la riuscita, che spicca per l'ampio range dinamico e per il chitarrismo mai banale di, ma l'acustica e romantica- un po' Pain Of Salvation di- smorza rapidamente i toni. L'elettronica appena accennata e funzionale all'arrangiamento disfocia nella recitata(concepita comedi), preludio a, teatrale e spigolosa. La chiusura è affidata alla lunga ma accessibile, indubbiamente radicata nella produzione die soci del periodo, ma comunque resa unica dal curioso intermezzo vocale/corale quasi vintage e dal cameo didegli Shining al sax.Mi azzarderei a dire che conhanno definitivamente scalzato Arcane, Karnivool e Voyager dal podio della scena heavy progressiva australiana: sto esagerando?