Non sono un gran masticatore di crossover-prog, in parte perché non mi è ancora perfettamente chiaro cosa sia - gli esperti lo descrivono come un rock progressivo sofisticato ma più essenziale che “strizza l’occhio” a sonorità mainstream e di facile assimilazione - e in parte perché questa etichetta, negli anni, è servita troppo spesso come alibi per dare una dimensione “nobile” a proposte musicalia tutti gli effetti (qualche nome: Supertramp, Talk Talk, Alan Parsons e, perché no, Radiohead).Poi ho ascoltatoe ho dovuto rivedere certe mie convinzioni. Questo ambizioso concept album di- mastermind del progettoattivo da diversi anni - è un lucido esempio di musica elaborata ma accessibile, impegnata ma non spocchiosa, e il fatto che sia una produzione italiana lo rende ancora più godibile.Il riuscito mix tra sonorità ayreoniane e sinfoniche - che ben si sposa con la vicenda legata all’album e per la quale rimando al sito dell’artista - introduce, lungo brano che spicca per le linee vocali a cavallo tra AOR, funk e prog (ottima, tra l’altro, la performance dietro al microfono di).mette a sistema hard rock e alternative, prima della più lineare, che sfoggia qualche idea di derivazione dreamtheateriana. Il cambio di rotta è dietro l’angolo, e risponde al nome di, un po’ Subsonica, un po’ Kraftwerk, in totale contrasto con la successiva, dinamica e catchy.è una traccia strumentale elegante di chiara matrice progressiva e fa il paio con la ballad, dalla coda pinkfloydiana. I due brani che seguono sono di ispirazione crimsonica (ha la schizofrenia tipica degli inglesi degli Anni Ottanta/Novanta mentrerimanda alle tentazioni gamelan di), e sfociano prima nell’ibrida- tra echi grunge e timbriche sintetiche - e poi nella più canonica(che mi ha ricordato i primi Pain Of Salvation). Meno convincenti sono le due bonus track:è un heavy rock di maniera, contaminato ma poco incisivo, e il pop bizzarro anche se raffinato dinon regge il confronto con il resto dell’opera. Pazienza.Ora, se mi chiederanno un disco crossover-prog da consigliare, saprò finalmente cosa rispondere. Glimi hanno tolto da un bell’imbarazzo…