Vorrei parlare dima non so bene da dove partire. Vorrei parlarne perché entro l'anno uscirà il preannunciato- primo album di musica originale marchiatada undici anni a questa parte. Vorrei parlarne perché, quando lo acquistai, andavo alle medie e dovevo decidere, con l'inizio delle superiori, se continuare a studiare musica "seriamente" o se limitarmi a una frequentazione sporadica della medesima senza faticosi approfondimenti e conseguenti investimenti di montagne di tempo sullo strumento (per la cronaca, il pianoforte).È troppo facile dire che siamo al cospetto di, per quanto mi riguarda, è "andato oltre", e proprio per questo gli sono particolarmente affezionato. La prima fatica discografica della- di cui, diciamocelo, è già stato detto tutto - non mi impressionò tanto per a perizia strumentale die soci (comunque impressionante), quanto per l'estro compositivo della band italiana, capace di ispirarsi ai mostri sacri dell'epoca (Yes, Genesis, King Crimson) ma allo stesso tempo di sfoggiare una personalità unica e una maturità frutto di anni di gavetta nel beat (I Quelli, Krel) e in sala di incisione (, per fare due nomi, usufruirono spesso dei servigi dei membri del quintetto per produrre i propri album).E così decisi che non avrei studiato pianoforte. Avrei studiato composizione. Volevo capire cosa c'era dietro a quelle scelte così coraggiose (un ritornello non cantato??), a quei suoni derivativi ma allo stesso tempo originali (impiegai mesi a capire cosa erano il "mandocello" e il "piano a puntine"), a quegli arrangiamenti che mettevano a sistema melodie commoventi (), musica popolare (), sonorità medievaleggianti (), jazz (), hard rock (), avanguardia () e chi più ne ha più ne metta.Inutile dire che gli studi di composizione non mi svelarono mai "i trucchi" alla base dei miei dischi preferiti - e probabilmente è giusto che gli stessi rimangano avvolti nel mistero - ma una cosa mi è rimasta: la curiosità di capireLo so, alla fine ho parlato poco e niente di. E forse non volevo nemmeno farlo davvero. Ma spero che vi sia venuta voglia di (ri)ascoltarlo.